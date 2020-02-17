Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T16:40+0300
https://ria.ru/20200217/1564880642.html
В Госдуме оценили идею закрепить норму о парламентском контроле
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили идею закрепить норму о парламентском контроле

16:40 17.02.2020
183
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Закрепление в Конституции РФ нормы о парламентском контроле сделает его более эффективным, считает вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева ("Единая Россия").
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на прошлой неделе поддержал поправку, закрепляющую в конституции РФ норму о парламентском контроле. Внесенные поправки предполагают закрепить в новой статье 130.1 конституции норму о парламентском контроле: Совет Федерации и Госдума будут вправе направлять запросы в государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов.
"Президент Владимир Путин предложил поделиться своими президентскими полномочиями по формированию правительства с депутатами, представляющими все территории России. Это само по себе повлияет на отношения законодательного и исполнительного органов власти. Предложение отдельно прописать в конституции парламентский контроль – это еще один шаг в том же направлении. Парламент набирает вес. Складывается новый баланс сил, в котором роль парламента увеличивается", - заявила Тимофеева РИА Новости.
Она отметила, что депутаты сейчас постоянно отслеживают правоприменительную практику: анализируют работу законов и необходимость их корректировки. Кроме того, по словам Тимофеевой, в Госдуму регулярно приходят с отчетами министры; ежегодные отчеты депутатам представляют председатель правительства и глава Центробанка.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
21 января 2019, 15:35
Москалькова: нужно расширить возможности парламентского контроля
Совет Федерации, напомнила вице-спикер Госдумы, ежегодно заслушивает генпрокурора, а у депутатов есть право направлять парламентские и депутатские запросы в различные органы власти.
"Все это формы парламентского контроля, прописанные в законе "О парламентском контроле". Некоторые важные положения сейчас предлагается поднять на более высокий, конституционный уровень. Думаю, если парламентский контроль будет прописан в конституции, он станет более эффективным. Мы, депутаты, представляем все территории, выбраны жителями страны и обязаны отстаивать их интересы. Сейчас, честно скажу, в ответ на наши депутатские запросы, порою приходят отписки. Положения конституции имеют особую силу, поэтому у чиновников разных уровней должно поменяться отношение и реакция", - считает Тимофеева.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Андрей Белоусов
12 февраля, 15:19
Белоусов: систему контроля за нацпроектами надо запустить к 31 июля
310005
Обсудить 0
Ольга Тимофеева (депутат ГД)Конституция РФСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Предложения по поправкам в Конституцию направят в Госдуму до 2 марта
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
Второе чтение проекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта
Посол: РПЦ прорабатывает визиты высокого уровня к юбилею в Корее
Конституция Российской Федерации
В Театре Вахтангова оценили предложенные поправки в сфере культуры
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор на встрече с папой римским Франциском в Ватикане
Глава ЕЕК озвучил тему следующего Форума памяти Холокоста
Андрей Клишас
Клишас оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Патрушев не совершал визит в Оман в январе, заявил Песков
Семена чиа и ягоды годжи
Православный фестиваль культуры здорового питания начался в Москве
Митинг в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
Малофеев: надеемся, законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Кормухин согласился участвовать в дебатах с Киркоровым
Константин Арановский
Эксперт назвал позицию судьи КС по СССР антироссийской
Режиссер Юрий Квятковский
Главным режиссером Росгосцирка стал Юрий Квятковский
Туфельки великой княжны Марии Николаевны, фотография и визитная карточка, связанные семьей Николая II и императрицы Александры Федоровны, пополнили коллекцию музея-заповедника Царское Село
Царскосельский музей купил туфельки великой княжны Марии Николаевны
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Следствие попросит суд арестовать напавшего на людей в храме в Москве
В Москве мужчина с ножом ранил двух прихожан храма
"Тревожная кнопка не помогла": как защитить прихожан храмов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния