В Госдуме оценили идею закрепить норму о парламентском контроле

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Закрепление в Закрепление в Конституции РФ нормы о парламентском контроле сделает его более эффективным, считает вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева ("Единая Россия").

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на прошлой неделе поддержал поправку, закрепляющую в конституции РФ норму о парламентском контроле. Внесенные поправки предполагают закрепить в новой статье 130.1 конституции норму о парламентском контроле: Совет Федерации Госдума будут вправе направлять запросы в государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов.

"Президент Владимир Путин предложил поделиться своими президентскими полномочиями по формированию правительства с депутатами, представляющими все территории России. Это само по себе повлияет на отношения законодательного и исполнительного органов власти. Предложение отдельно прописать в конституции парламентский контроль – это еще один шаг в том же направлении. Парламент набирает вес. Складывается новый баланс сил, в котором роль парламента увеличивается", - заявила Тимофеева РИА Новости.

Она отметила, что депутаты сейчас постоянно отслеживают правоприменительную практику: анализируют работу законов и необходимость их корректировки. Кроме того, по словам Тимофеевой, в Госдуму регулярно приходят с отчетами министры; ежегодные отчеты депутатам представляют председатель правительства и глава Центробанка.

Совет Федерации, напомнила вице-спикер Госдумы, ежегодно заслушивает генпрокурора, а у депутатов есть право направлять парламентские и депутатские запросы в различные органы власти.

"Все это формы парламентского контроля, прописанные в законе "О парламентском контроле". Некоторые важные положения сейчас предлагается поднять на более высокий, конституционный уровень. Думаю, если парламентский контроль будет прописан в конституции, он станет более эффективным. Мы, депутаты, представляем все территории, выбраны жителями страны и обязаны отстаивать их интересы. Сейчас, честно скажу, в ответ на наши депутатские запросы, порою приходят отписки. Положения конституции имеют особую силу, поэтому у чиновников разных уровней должно поменяться отношение и реакция", - считает Тимофеева.