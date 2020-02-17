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Сербия в рамках нейтралитета будет развивать сотрудничество с ОДКБ
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РИА Новости

Сербия в рамках нейтралитета будет развивать сотрудничество с ОДКБ

16:33 17.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Сербия в рамках военного нейтралитета будет развивать сотрудничество с ОДКБ, заявил глава минобороны страны Александр Вулин в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Сербию.
Шойгу находится с рабочим визитом в Белграде. Сербская сторона отмечает, что это его первая зарубежная поездка после повторного назначения на должность министра обороны России. Утром главу минобороны России торжественно встретил сербский коллега Александр Вулин с почетным караулом перед правительственным комплексом "Палата Сербия". После этого министры провели встречу за закрытыми дверями.
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"Министр обороны Сербии заявил, что в соответствии с политикой военного нейтралитета будет настаивать на развитии и укреплении сотрудничества с ОДКБ, а также двусторонних отношений с государствами-членами", - цитирует министра ведомство.
Он также поздравил Шойгу с повторным назначением министром обороны РФ и поблагодарил его за искреннее участие в вооружении армии Сербии современными средствами обороны и высказал надежду на продолжение этого сотрудничества.
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В программе визита также вручение Шойгу звания почетного доктора Университета обороны в Доме гвардии армии Сербии, возложение венков и закладка капсулы с землей для будущего Вечного огня в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда".
Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова сообщила ранее, что 17 февраля в Белграде пройдет закладка Вечного огня с капсулой земли с Пискаревского кладбища и выразила надежду, что Вечный огонь в Сербии будет гореть уже в мае.
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Александр ВулинЭлеонора МитрофановаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ОДКБСергей ШойгуСербияРоссияБезопасностьВ мире
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