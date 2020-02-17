Сербия в рамках нейтралитета будет развивать сотрудничество с ОДКБ

Шойгу находится с рабочим визитом в Белграде. Сербская сторона отмечает, что это его первая зарубежная поездка после повторного назначения на должность министра обороны России. Утром главу минобороны России торжественно встретил сербский коллега Александр Вулин с почетным караулом перед правительственным комплексом "Палата Сербия". После этого министры провели встречу за закрытыми дверями.

"Министр обороны Сербии заявил, что в соответствии с политикой военного нейтралитета будет настаивать на развитии и укреплении сотрудничества с ОДКБ, а также двусторонних отношений с государствами-членами", - цитирует министра ведомство.

Он также поздравил Шойгу с повторным назначением министром обороны РФ и поблагодарил его за искреннее участие в вооружении армии Сербии современными средствами обороны и высказал надежду на продолжение этого сотрудничества.

В программе визита также вручение Шойгу звания почетного доктора Университета обороны в Доме гвардии армии Сербии, возложение венков и закладка капсулы с землей для будущего Вечного огня в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда".