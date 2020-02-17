Власти Москвы проконтролируют переселение вдовы ветерана по реновации

В департаменте уточнили, что "действительно, упомянутая в статье квартира ранее принадлежала вдове ветерана Лие Александровне Абаляевой, но затем по дарственной была передана ее внучке, которая в настоящий момент проживает в Ницце". "Фактически сейчас в этой квартире живет подруга внучки, а сама вдова ветерана проживает в Московской области", - говорится в сообщении.