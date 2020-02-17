Власти Москвы проконтролируют переселение вдовы ветерана по реновации

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Департамент труда и социальной защиты Москвы разрешит ситуацию с 90-летней вдовой ветерана Лией Абаляевой, касающуюся переселения по программе реновации, сообщается на сайте департамента.
Ранее в газете "Новые Известия" появилась информация, что суд вынес решение в отношении вдовы ветерана Лии Абаляевой о том, что она должна переселиться из своей квартиры в доме на улице Удальцова в другую, построенную по программе реновации. Однако, по данным издания, вдову ветерана не устроили не только неудовлетворительные условия в предлагаемой квартире и ее удаленность от метро, но и неуважение со стороны чиновников.
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В департаменте уточнили, что "действительно, упомянутая в статье квартира ранее принадлежала вдове ветерана Лие Александровне Абаляевой, но затем по дарственной была передана ее внучке, которая в настоящий момент проживает в Ницце". "Фактически сейчас в этой квартире живет подруга внучки, а сама вдова ветерана проживает в Московской области", - говорится в сообщении.
По данным департамента, вопрос по реновации обсуждался только с внучкой как собственницей, ей неоднократно предлагали различные варианты по переселению, "она даже согласилась, но потом перестала выходить на контакт".
"В ближайшее время социальные работники с ней обсудят сложившуюся ситуацию. Действительно, есть решение суда о замене жилплощади, но в настоящее время никаких действий по этой квартире не предпринималось. Департамент держит ситуацию на контроле, все будет решено в рамках закона в интересах ветерана", - сообщает пресс-служба департамента.