Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T16:30+0300
https://ria.ru/20200217/1564880217.html
Власти Москвы проконтролируют переселение вдовы ветерана по реновации
https://cdn21.img.ria.ru/images/91753/39/917533915_0:229:2288:1516_1036x0_80_0_0_b09274125713bb82183c0576c513271d.jpg
РИА Новости

Власти Москвы проконтролируют переселение вдовы ветерана по реновации

16:30 17.02.2020
268
© Fotolia / Deyan GeorgievКлюч в замочной скважине
Ключ в замочной скважине
© Fotolia / Deyan Georgiev
Ключ в замочной скважине. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Департамент труда и социальной защиты Москвы разрешит ситуацию с 90-летней вдовой ветерана Лией Абаляевой, касающуюся переселения по программе реновации, сообщается на сайте департамента.
Ранее в газете "Новые Известия" появилась информация, что суд вынес решение в отношении вдовы ветерана Лии Абаляевой о том, что она должна переселиться из своей квартиры в доме на улице Удальцова в другую, построенную по программе реновации. Однако, по данным издания, вдову ветерана не устроили не только неудовлетворительные условия в предлагаемой квартире и ее удаленность от метро, но и неуважение со стороны чиновников.
Дома ЖК Новые Ватутинки на территории Новой Москвы вдоль Калужского шоссе
13 января, 10:43
Москва установила рекорд по строительству жилья
В департаменте уточнили, что "действительно, упомянутая в статье квартира ранее принадлежала вдове ветерана Лие Александровне Абаляевой, но затем по дарственной была передана ее внучке, которая в настоящий момент проживает в Ницце". "Фактически сейчас в этой квартире живет подруга внучки, а сама вдова ветерана проживает в Московской области", - говорится в сообщении.
По данным департамента, вопрос по реновации обсуждался только с внучкой как собственницей, ей неоднократно предлагали различные варианты по переселению, "она даже согласилась, но потом перестала выходить на контакт".
"В ближайшее время социальные работники с ней обсудят сложившуюся ситуацию. Действительно, есть решение суда о замене жилплощади, но в настоящее время никаких действий по этой квартире не предпринималось. Департамент держит ситуацию на контроле, все будет решено в рамках закона в интересах ветерана", - сообщает пресс-служба департамента.
122001
Обсудить 0
РеновацияНовости - НедвижимостьПрограмма реновации в МосквеМоскваОбщество
Рекомендуем
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
В Петербурге оценили заявление Помпео о непривлекательности города
Писатель Захар Прилепин
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Молоток в зале судебных заседаний
В Москве осудили уроженку Киргизии, пытавшуюся продать младенца
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Минфин отложил идею изменения сроков признания налогового резидентства
Ювелирные украшения
Псковская таможня задержала ювелирные изделия на 1,3 миллиона рублей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кирове возбудили уголовное дело после гибели пенсионера в траншее
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков в суде
Квачкову на три года запретили посещать массовые мероприятия
Сергей Новиков
В Администрации президента оценили слова Исинбаевой о Конституции
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время подъема на священную гору Пэктусан
Эксперт предположил, где власти КНДР покупали лошадей для Ким Чен Ына
Фрагменты надгробий, найденные в Тольятти после вскрытия грунта
Власти Тольятти объяснили, как в земле у дома оказались могильные фото
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
Второе чтение проекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта
Москва
В Москве прокомментировали первое место в рейтинге по качеству жизни
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника
Пустой школьный класс
Омбудсмен рассказала, когда школы в Москве закрывают на карантин
Новогодняя иллюминация в Москве
Опрос показал ожидания россиян от введения маткапитала на первенца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния