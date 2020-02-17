Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Захар Прилепин назвал письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга проявлением гражданской смелости.

Ранее фон Фихтенберг отправил письмо в редакцию телеканала RT в рамках проекта #ПочтаПобеды, в котором поблагодарил советский народ за освобождение Германии и Европы от Гитлера и его режима. Он также подчеркнул, что на Западе слишком много внимания уделяют роли США в победе над нацизмом и слишком мало – СССР.

"Спасибо тебе, Вольф, за смелость. Потому что видишь, какое время настало? Чтобы сказать русским, что их вклад в победу в самой страшной войне за историю человечества — определяющий, надо иметь гражданскую смелость. Надо, как говорится, поднять забрало и сказать: "Русские — они молодцы!" Надо проявлять смелость наподобие той, какую проявляли люди, утверждавшие, что владеть рабами — это плохо, что земля не стоит на китах, что земля все-таки вертится, ну и так далее", — приводит RT слова Прилепина.

Он добавил, что лжи об истории Второй мировой войны необходимо постоянно отвечать.

"Притом что, Вольф, тьма сегодня не носит свастику и не кричит "Хайль!" - отметил Прилепин.