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Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
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РИА Новости

Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

16:30 17.02.2020 (обновлено: 16:32 17.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Захар Прилепин назвал письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга проявлением гражданской смелости.
Ранее фон Фихтенберг отправил письмо в редакцию телеканала RT в рамках проекта #ПочтаПобеды, в котором поблагодарил советский народ за освобождение Германии и Европы от Гитлера и его режима. Он также подчеркнул, что на Западе слишком много внимания уделяют роли США в победе над нацизмом и слишком мало – СССР.
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"Спасибо тебе, Вольф, за смелость. Потому что видишь, какое время настало? Чтобы сказать русским, что их вклад в победу в самой страшной войне за историю человечества — определяющий, надо иметь гражданскую смелость. Надо, как говорится, поднять забрало и сказать: "Русские — они молодцы!" Надо проявлять смелость наподобие той, какую проявляли люди, утверждавшие, что владеть рабами — это плохо, что земля не стоит на китах, что земля все-таки вертится, ну и так далее", — приводит RT слова Прилепина.
Он добавил, что лжи об истории Второй мировой войны необходимо постоянно отвечать.
"Притом что, Вольф, тьма сегодня не носит свастику и не кричит "Хайль!" - отметил Прилепин.
По его словам, сейчас "тьма ведет себя прилично" и пытается делать вид, что отстаивает идеалы правды и свободы.
Проект RT #ПочтаПобеды
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12020010
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