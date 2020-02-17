Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T11:26+0300
https://ria.ru/20200217/1564863943.html
Писатель из ФРГ поблагодарил RT за возможность обратиться к ветеранам
https://cdn21.img.ria.ru/images/151981/25/1519812562_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_b8621cc20f522341de3bffcc5dba2f72.jpg
РИА Новости

Писатель из ФРГ поблагодарил RT за возможность обратиться к ветеранам

11:26 17.02.2020
327
© Sputnik / Виктор Толочко"Полевая почта" для поздравлений с Днем Победы в Музее Великой Отечественной войны в Минске
Полевая почта для поздравлений с Днем Победы в Музее Великой Отечественной войны в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В редакцию телеканала RT пришло письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга с благодарностью советскому народу за победу над нацистской Германией.
Он написал, что 7 февраля увидел на RT ролик, в котором рассказывается о возможности связаться с людьми, принявших участие в войне.
Писатель рассказал, что родился спустя десять лет окончания войны.
"Я не знаю, где бы я был во время войны, ведь я слишком молод, чтобы застать ее, потому что родился через десять лет после ее окончания. С теми знаниями, которые есть сегодня, я мог бы дать ответ на этот вопрос, но мог бы я ответить на него тогда?", — написал он.
Фихтенберг пояснил, что многие люди были ослеплены и поверили в ложь, а некоторые — предпочли отвернуться. По его словам, он не может принести за это извинения, но может протянуть руку и "предложить вам и моему народу свою дружбу".
Ветеран Константин Федорович Мелешко
14 февраля, 13:30
#ПочтаПобеды. Ветеран ждет истории зрителей RT
"Может быть, это рукопожатие превратится во множество рукопожатий", — написал Фихтенберг.
Он поблагодарил советский народ за освобождение "от монстра Гитлера, от этого исчадия ада".
"Пусть Бог защитит ваш народ и даст ему здоровье, счастье и мир. Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же", — отметил Фихтенберг.
Писатель также отметил, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало — СССР во Второй мировой войне.
Проект RT #ПочтаПобеды
10 февраля, 15:26
RT рассказал историю труженицы тыла в рамках проекта #ПочтаПобеды
2500001
Обсудить 2
Телеканал RTВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ГерманияРоссияСССРСШАОбщество
Рекомендуем
Конституция Российской Федерации
В Human Rights Watch раскритиковали поправки в Конституцию России
Александр Михайлов
Генерал ФСБ не поверил сообщениям о "разведчиках ГРУ" в Ирландии
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД призвали использовать соцсети для продвижения исторической правды
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге подросток распылил газ в ответ на замечание мужчины
Маяк Ирландский глаз под Дублином
Times заявила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Денис Паслер
В пресс-службе объяснили оговорку главы Оренбуржья о войне
Писатель Захар Прилепин
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время медиаконференции на тему: Роль медиаиндустрии в современном мире в ММПЦ МИА Россия сегодня
Вышинский присоединился к акции в поддержку задержанных Ливией россиян
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Военнослужащие в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
В МИД прокомментировали вопрос эвакуации россиян с Diamond Princess
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
СМИ: США готовятся подписать с талибами соглашение о прекращении огня
Офис компании Нафтогаз в Киеве
В "Нафтогазе" оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов
Константин Арановский
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей Советского Союза
Сотрудники ФСБ во время спецоперации
ФСБ арестовала жителя Крыма, примкнувшего к нацбатальону на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
06:28Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
06:28В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
Лента новостейМолния