Писатель из ФРГ поблагодарил RT за возможность обратиться к ветеранам

Он написал, что 7 февраля увидел на RT ролик, в котором рассказывается о возможности связаться с людьми, принявших участие в войне.
Писатель рассказал, что родился спустя десять лет окончания войны.
"Я не знаю, где бы я был во время войны, ведь я слишком молод, чтобы застать ее, потому что родился через десять лет после ее окончания. С теми знаниями, которые есть сегодня, я мог бы дать ответ на этот вопрос, но мог бы я ответить на него тогда?", — написал он.
Фихтенберг пояснил, что многие люди были ослеплены и поверили в ложь, а некоторые — предпочли отвернуться. По его словам, он не может принести за это извинения, но может протянуть руку и "предложить вам и моему народу свою дружбу".
14 февраля, 13:30#ПочтаПобеды. Ветеран ждет истории зрителей RT
"Может быть, это рукопожатие превратится во множество рукопожатий", — написал Фихтенберг.
Он поблагодарил советский народ за освобождение "от монстра Гитлера, от этого исчадия ада".
"Пусть Бог защитит ваш народ и даст ему здоровье, счастье и мир. Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же", — отметил Фихтенберг.
Писатель также отметил, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало — СССР во Второй мировой войне.
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