Писатель из ФРГ поблагодарил RT за возможность обратиться к ветеранам

"Я не знаю, где бы я был во время войны, ведь я слишком молод, чтобы застать ее, потому что родился через десять лет после ее окончания. С теми знаниями, которые есть сегодня, я мог бы дать ответ на этот вопрос, но мог бы я ответить на него тогда?", — написал он.