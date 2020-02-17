Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Масленица-2020: лучшие рецепты блинов от шеф-повара
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Широкая Масленица - один из самых веселых праздников на Руси. По сути, это прощание с уходящей зимой и встреча долгожданной весны. Во время предшествующей Великому посту недели принято встречать и обильно кормить гостей. Главным угощением Масленицы традиционно являются блины. Сколько их можно съесть, чтобы не навредить фигуре и какие начинки придутся по вкусу даже вегетарианцам, РИА Новости рассказала шеф-кондитер ресторана-кофейной "Альков", обладательница звания "Лучший кондитер Москвы" Ольга Стаканова.
https://cdn21.img.ria.ru/images/155156/45/1551564549_0:165:3072:1892_1036x0_80_0_0_8e9608234368821ef66e3411ddb40757.jpg
1
5
5

Масленица-2020: лучшие рецепты блинов от шеф-повара

16:20 17.02.2020 (обновлено: 16:23 17.02.2020)
10061
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлины на масленичной ярмарке
Блины на масленичной ярмарке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Широкая Масленица - один из самых веселых праздников на Руси. По сути, это прощание с уходящей зимой и встреча долгожданной весны. Во время предшествующей Великому посту недели принято встречать и обильно кормить гостей. Главным угощением Масленицы традиционно являются блины. Сколько их можно съесть, чтобы не навредить фигуре и какие начинки придутся по вкусу даже вегетарианцам, РИА Новости рассказала шеф-кондитер ресторана-кофейной "Альков", обладательница звания "Лучший кондитер Москвы" Ольга Стаканова.

"В обычные дни у нас в меню присутствует лишь одно блинное предложение – со слабосоленым лососем, - рассказывает Ольга. – Но с началом Масленицы мы пополняем ассортимент предлагаемых блюд целым разделом, содержащем только блины, блинчики и оладьи. Надо сказать, что гости редко оставляют его без внимания: в течение праздничной недели почти каждый заказ включает это традиционное лакомство".

Кондитер уверяет, что в их заведении можно выбрать блинчики на любой вкус. "Для сладкоежек выпекаем шоколадные, миндальные, апельсиновые, а любителям более основательных закусок предлагаем с куриной печенью и белым амуром. В последние годы мы учитываем и пожелания посетителей, следящих за своим весом: для них готовим постные блинчики с сельдереем и луком или приправленные апельсиновым соусом. Кстати, они подходят и вегетарианцам".
По словам шефа, в течение масленичной недели они ежедневно используют весь арсенал сковородок. "На кухне это поистине самая горячая пора – сковороды не успевают остывать. Все шкворчит, шипит и дымится! Печем сотни блинов в день". Ольга замечает, что самые необычные – черемуховые. Они делаются из муки, смолотой из сушеных ягод, и считаются диетическими. "Но это, скорее, для гурманов. А наиболее популярные, наверное, - шоколадные с начинкой "ганаш" или миндальные, само тесто которых имеет яркий ореховый вкус".
Ресторан и хутор на Кубани
4 июня 2019, 08:00Туризм
Не только борщ, блины, икра: регионы России удивляют гостей деликатесами
Шеф-кондитер раскрыла некоторые секреты приготовления блинов и поделилась рядом необычных рецептов.

Постные блины с апельсиновым соусом

Для теста: 500 г воды, 300 г пшеничной цельнозерновой муки, 40 г растительного масла, 20 г сахарного песка, 5 г соли, 40 г натурального меда и 5 г соды и 5 г лимонного сока.
Соединяем все ингредиенты, в конце добавляем просеянную муку и гашеную лимонным соком соду. Чтобы блины были вкуснее, при приготовлении теста лучше не использовать миксер. Размешивать его следует венчиком. Движения должны быть плавными и производиться в одном направлении – по часовой стрелке. Когда тесто готово, ему следует дать "отдохнуть". Для этого емкость с тестом нужно прикрыть полотняной салфеткой и на 15-20 минут поместить в теплое место. Выпекать постные блины лучше на смазанной растительным маслом сковороде среднего размера. Подавать их можно с кленовым сиропом или апельсиновым соусом, присыпав сахарной пудрой.
Для соуса: 500 г свежевыжатого апельсинового сока, 100 г сахарного песка и 20 г крахмала. В сок всыпать сахар и прокипятить. Затем добавить разведенный в четверти стакана воды крахмал, перемешать, снять с огня и остудить.

Блины, приготовленные на основе миндальной муки, с ореховым кремом

Для теста: 500 г молока средней жирности, 4 куриных яйца, 150 г пшеничной муки, 40 г миндальной муки, 30 г сахарного песка, 2-3 г соли и 100 г сливочного масла.
Все компоненты смешать венчиком, в конце ввести растопленное сливочное масло. На сковороде, смазанной растительным или растопленным сливочным маслом, выпечь тонкие блинчики. Подавать лучше всего с начинкой из орехово-заварного крема.
Приготовление пиццы
6 января, 08:00Туризм
Праздничный стол: вкусные рецепты со всего мира
Для крема: молоко – 100 г, яйцо – 1 шт., сахар-песок – 100 г, ореховая паста миндальная или фундучная ("Нутелла") – 70 г, крахмал – 20 г.
Соединить молоко, яйцо, сахар и крахмал, довести до кипения, добавить ореховую пасту, проварить на медленном огне до загустения, снять с огня и дать полностью остыть.

Шоколадные блинчики с начинкой "ганаш"

Для теста: молоко – 500 г, яйца – 4 шт., сахар-песок- 50 г, пшеничная мука – 200 г, соль – 1-2 г, масло сливочное – 100 г, какао-порошок – 30 г.
Соединить молоко, яйца, сахар, просеянную муку и какао. В конце добавить растопленное сливочное масло, замесить тесто при помощи венчика. Испечь тонкие блинчики на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом.
Для начинки: 200 г сливок 33-процентной жирности и 300 г темного плиточного шоколада
В доведенные до кипения сливки ввести растопленный шоколад, перемешать до однородной массы и цвета, остудить.
500011
Обсудить 0
СладостиРецептытрадицииМасленицаМоскваблиныкулинарияпродуктыПраздникОбщество
Рекомендуем
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Валерия
"Злобная тетка": Валерию раскритиковали за слова о "совковом мышлении"
Телеведущий Дмитрий Дибров
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Владимир Теплов
"Держал рабов, обращался как со скотом": кто убил бизнесмена в тайге
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
БРМ-3К с 57-миллиметровым боевым модулем АУ-220М Байкал
"Шьет броню, как бумагу": российская бронетехника получит новую пушку
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Президент Сирии Башар Асад
Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад
Морозы
Синоптик пообещал резкое похолодание в марте
Рабочий в терминале компании Газпромнефть
Комитет ГД не поддержал распределение сверхдоходов от нефти гражданам
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Конституция РФ
В Госдуме предложили закрепить в Конституции запрет на аборты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния