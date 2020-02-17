Масленица-2020: лучшие рецепты блинов от шеф-повара

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Широкая Масленица - один из самых веселых праздников на Руси. По сути, это прощание с уходящей зимой и встреча долгожданной весны. Во время предшествующей Великому посту недели принято встречать и обильно кормить гостей. Главным угощением Масленицы традиционно являются блины. Сколько их можно съесть, чтобы не навредить фигуре и какие начинки придутся по вкусу даже вегетарианцам, РИА Новости рассказала шеф-кондитер ресторана-кофейной "Альков", обладательница звания "Лучший кондитер Москвы" Ольга Стаканова.

"В обычные дни у нас в меню присутствует лишь одно блинное предложение – со слабосоленым лососем, - рассказывает Ольга. – Но с началом Масленицы мы пополняем ассортимент предлагаемых блюд целым разделом, содержащем только блины, блинчики и оладьи. Надо сказать, что гости редко оставляют его без внимания: в течение праздничной недели почти каждый заказ включает это традиционное лакомство".

Кондитер уверяет, что в их заведении можно выбрать блинчики на любой вкус. "Для сладкоежек выпекаем шоколадные, миндальные, апельсиновые, а любителям более основательных закусок предлагаем с куриной печенью и белым амуром. В последние годы мы учитываем и пожелания посетителей, следящих за своим весом: для них готовим постные блинчики с сельдереем и луком или приправленные апельсиновым соусом. Кстати, они подходят и вегетарианцам".

По словам шефа, в течение масленичной недели они ежедневно используют весь арсенал сковородок. "На кухне это поистине самая горячая пора – сковороды не успевают остывать. Все шкворчит, шипит и дымится! Печем сотни блинов в день". Ольга замечает, что самые необычные – черемуховые. Они делаются из муки, смолотой из сушеных ягод, и считаются диетическими. "Но это, скорее, для гурманов. А наиболее популярные, наверное, - шоколадные с начинкой "ганаш" или миндальные, само тесто которых имеет яркий ореховый вкус".

Шеф-кондитер раскрыла некоторые секреты приготовления блинов и поделилась рядом необычных рецептов.

Постные блины с апельсиновым соусом

Для теста: 500 г воды, 300 г пшеничной цельнозерновой муки, 40 г растительного масла, 20 г сахарного песка, 5 г соли, 40 г натурального меда и 5 г соды и 5 г лимонного сока.

Соединяем все ингредиенты, в конце добавляем просеянную муку и гашеную лимонным соком соду. Чтобы блины были вкуснее, при приготовлении теста лучше не использовать миксер. Размешивать его следует венчиком. Движения должны быть плавными и производиться в одном направлении – по часовой стрелке. Когда тесто готово, ему следует дать "отдохнуть". Для этого емкость с тестом нужно прикрыть полотняной салфеткой и на 15-20 минут поместить в теплое место. Выпекать постные блины лучше на смазанной растительным маслом сковороде среднего размера. Подавать их можно с кленовым сиропом или апельсиновым соусом, присыпав сахарной пудрой.

Для соуса: 500 г свежевыжатого апельсинового сока, 100 г сахарного песка и 20 г крахмала. В сок всыпать сахар и прокипятить. Затем добавить разведенный в четверти стакана воды крахмал, перемешать, снять с огня и остудить.

Блины, приготовленные на основе миндальной муки, с ореховым кремом

Для теста: 500 г молока средней жирности, 4 куриных яйца, 150 г пшеничной муки, 40 г миндальной муки, 30 г сахарного песка, 2-3 г соли и 100 г сливочного масла.

Все компоненты смешать венчиком, в конце ввести растопленное сливочное масло. На сковороде, смазанной растительным или растопленным сливочным маслом, выпечь тонкие блинчики. Подавать лучше всего с начинкой из орехово-заварного крема.

Для крема: молоко – 100 г, яйцо – 1 шт., сахар-песок – 100 г, ореховая паста миндальная или фундучная ("Нутелла") – 70 г, крахмал – 20 г.

Соединить молоко, яйцо, сахар и крахмал, довести до кипения, добавить ореховую пасту, проварить на медленном огне до загустения, снять с огня и дать полностью остыть.

Шоколадные блинчики с начинкой "ганаш"

Для теста: молоко – 500 г, яйца – 4 шт., сахар-песок- 50 г, пшеничная мука – 200 г, соль – 1-2 г, масло сливочное – 100 г, какао-порошок – 30 г.

Соединить молоко, яйца, сахар, просеянную муку и какао. В конце добавить растопленное сливочное масло, замесить тесто при помощи венчика. Испечь тонкие блинчики на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом.

Для начинки: 200 г сливок 33-процентной жирности и 300 г темного плиточного шоколада