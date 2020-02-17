В Петербурге оценили заявление Помпео о непривлекательности города

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Заявление госсекретаря США Заявление госсекретаря США Майка Помпео о непривлекательности Петербурга для бизнеса является некомпетентным и непрофессиональным, заявил РИА Новости спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, комментируя выступление Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.

В субботу Помпео заявил, что свободные, по его оценке, государства всегда успешнее. Поэтому, добавил он, люди запускают бизнес в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге.

"Подобные некомпетентные и непрофессиональные заявления ничего, кроме недоумения и сожаления, не вызывают", - заявил Макаров.

По его словам, "бизнес в Петербурге растет стабильно и непрерывно".

"Об этом вполне объективно говорит ежегодно увеличивающийся объем городского бюджета. В нашем городе созданы абсолютно комфортные условия для работы инвесторов, в первую очередь – стратегических инвесторов. Недаром вот уже много лет Петербург является одним из лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности", - подчеркнул Макаров.

Также спикер городского парламента отметил, что количество иностранных студентов, обучающихся в вузах Санкт-Петербурга, непрерывно растет на протяжении последних десяти лет.