В Петербурге оценили заявление Помпео о непривлекательности города

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Заявление госсекретаря США Майка Помпео о непривлекательности Петербурга для бизнеса является некомпетентным и непрофессиональным, заявил РИА Новости спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, комментируя выступление Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.
В субботу Помпео заявил, что свободные, по его оценке, государства всегда успешнее. Поэтому, добавил он, люди запускают бизнес в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге.
"Подобные некомпетентные и непрофессиональные заявления ничего, кроме недоумения и сожаления, не вызывают", - заявил Макаров.
По его словам, "бизнес в Петербурге растет стабильно и непрерывно".
"Об этом вполне объективно говорит ежегодно увеличивающийся объем городского бюджета. В нашем городе созданы абсолютно комфортные условия для работы инвесторов, в первую очередь – стратегических инвесторов. Недаром вот уже много лет Петербург является одним из лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности", - подчеркнул Макаров.
Также спикер городского парламента отметил, что количество иностранных студентов, обучающихся в вузах Санкт-Петербурга, непрерывно растет на протяжении последних десяти лет.
"К нам приезжают учиться молодые люди практически со всего мира, в том числе из Китая, стран Западной Европы и США. Что неудивительно – куда более скромная, нежели в Кембридже, стоимость обучения позволяет получить действительно качественное образование", - сказал Макаров.