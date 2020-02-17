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В Петербурге оценили заявление Помпео о непривлекательности города
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РИА Новости

В Петербурге оценили заявление Помпео о непривлекательности города

16:16 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Заявление госсекретаря США Майка Помпео о непривлекательности Петербурга для бизнеса является некомпетентным и непрофессиональным, заявил РИА Новости спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, комментируя выступление Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.
В субботу Помпео заявил, что свободные, по его оценке, государства всегда успешнее. Поэтому, добавил он, люди запускают бизнес в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге.
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"Подобные некомпетентные и непрофессиональные заявления ничего, кроме недоумения и сожаления, не вызывают", - заявил Макаров.
По его словам, "бизнес в Петербурге растет стабильно и непрерывно".
"Об этом вполне объективно говорит ежегодно увеличивающийся объем городского бюджета. В нашем городе созданы абсолютно комфортные условия для работы инвесторов, в первую очередь – стратегических инвесторов. Недаром вот уже много лет Петербург является одним из лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности", - подчеркнул Макаров.
Также спикер городского парламента отметил, что количество иностранных студентов, обучающихся в вузах Санкт-Петербурга, непрерывно растет на протяжении последних десяти лет.
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"К нам приезжают учиться молодые люди практически со всего мира, в том числе из Китая, стран Западной Европы и США. Что неудивительно – куда более скромная, нежели в Кембридже, стоимость обучения позволяет получить действительно качественное образование", - сказал Макаров.
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Майк ПомпеоВячеслав МакаровСШАСанкт-ПетербургВ мире
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