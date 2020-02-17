Сербия примет участие в Московской конференции по безопасности

БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Сербские военные примут участие в Московской конференции по международной безопасности, военно-техническом форуме "Армия" и Армейских международных играх в этом году, сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.
"Хочу поблагодарить за приглашение на Московскую конференцию по международной безопасности. У нас в это время День армии, но я обязательно приеду на один день", - сказал Вулин.
Он сообщил, что сербские военные также примут участие в Армейских международных играх в этом году. "Искренне надеюсь, что у нас в этом году результаты будут лучше в танковом биатлоне. В прошлый раз мы не вышли в финал, надеюсь, что в этом году мы хотя бы до финала доберемся", - сказал сербский министр.
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"Также мы примем участие в форуме "Армия-2020". Это традиционно", - добавил он.
В свою очередь Шойгу назвал сотрудничество двух государств в военной сфере динамично развивающимся. По словам главы российского военного ведомства, число совместных практических мероприятий двух стран увеличивается с каждым годом.