Сербия примет участие в Московской конференции по безопасности

"Хочу поблагодарить за приглашение на Московскую конференцию по международной безопасности. У нас в это время День армии, но я обязательно приеду на один день", - сказал Вулин.

Он сообщил, что сербские военные также примут участие в Армейских международных играх в этом году. "Искренне надеюсь, что у нас в этом году результаты будут лучше в танковом биатлоне. В прошлый раз мы не вышли в финал, надеюсь, что в этом году мы хотя бы до финала доберемся", - сказал сербский министр.