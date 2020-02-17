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Эксперт прокомментировал акцию Павленского во Франции
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал акцию Павленского во Франции

16:11 17.02.2020
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© AP Photo / Christophe EnaХудожник Петр Павленский в здании суда в Париже, Франция. 10 января 2019
Художник Петр Павленский в здании суда в Париже, Франция. 10 января 2019
© AP Photo / Christophe Ena
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский художник-акционист Петр Павленский, распространив интимные видео с бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжаменом Гриво, показал двусмысленность политической французской системы, ее двуличие и стал полноценным художником Франции, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил галерист и арт-менеджер Марат Гельман.
Павленский взял на себя ответственность за публикацию интимных видео с участием, как он утверждает, Гриво. В результате скандала политик снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа и подал жалобу на вмешательство в личную жизнь. В рамках начатого расследования правоохранительные органы задержали Павленского и его подругу – молодую девушку, которой, как пишут СМИ, Гриво и отправлял сообщения и видеозаписи. В парламенте Франции призвали выслать Павленского из страны.
Петр Павленский
16 февраля, 16:00
Парижская прокуратура рассказала о задержании Павленского
"Насколько я понимаю, он, таким образом, завершит окончательно предыдущий свой период. Потому что поджог банка во Франции считался как триптих с поджогом двери ФСБ. Таким образом, он становится полноценным французским художником. Я не могу сказать, что мне нравится эта акция, скорее не нравится, но я должен признать, что он ударил в достаточно болезненное место, некую двусмысленность политической французской системы. Если у нас - это грубая сила, насилие, то во Франции, видимо, это двуличие. Он выбрал себе такой объект", - заявил собеседник агентства.
По его словам, Павленский тем самым показывает, что его больше не интересуют русские проблемы, художник переключает внимание на французский мир.
"Он, соответственно, делает так, как примерно понимает свое политическое искусство во Франции. Конечно, это серьезно навредит ему. Но когда его это останавливало? Он человек, который рассматривает тюрьму, да и вообще жизненные перипетии, как часть судьбы художника. Во времена Ван Гога страданиями были в основном безденежье, непризнание, отсутствие внимания, а сейчас страдание - это тюрьма. В этом случае очень важно, что от него многие отвернутся после этой акции", - заключил он.
Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году. За распространение материалов сексуального характера без согласия автора ему может грозить до двух лет тюрьмы и значительный штраф. В январе 2019-го за поджог здания Банка Франции он был приговорен к трем годам тюрьмы, два из них – условно, с учетом проведенного в предварительном заключении времени Павленский остался на свободе.
Петр Павленский
16 февраля, 13:03
Во Франции задержали подругу Павленского, разместившего интимные видео
0190024
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Петр ПавленскийМарат ГельманФранцияПарижВ мире
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