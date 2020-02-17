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Шойгу оценил уровень оборонного сотрудничества России и Сербии
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РИА Новости

Шойгу оценил уровень оборонного сотрудничества России и Сербии

16:04 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Россия будет стараться сохранить темп сотрудничества с Сербией в военной сфере, которое вышло на принципиально новый уровень, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Сербии Александром Вулиным в Белграде.
"Взаимодействие оборонных ведомств России и Сербии вышло на принципиально новый уровень. Со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития отношений в военной сфере", - сказал Шойгу.
Он поблагодарил Вулина за вклад в развитие военного сотрудничества между двумя странами.
"Нельзя не отметить серьёзную работу, проделанную за последние годы руководством республики и вами лично, по усовершенствованию системы безопасности и повышению обороноспособности страны", - сказал Шойгу.
"Сильная армия - гарант суверенитета государства. Граждане Сербии по праву могут гордиться своими вооружёнными силами", - заключил российский министр.
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Александр ВулинСергей ШойгуСербияРоссияБезопасностьВ мире
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