Шойгу оценил уровень оборонного сотрудничества России и Сербии

"Взаимодействие оборонных ведомств России и Сербии вышло на принципиально новый уровень. Со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития отношений в военной сфере", - сказал Шойгу.

Он поблагодарил Вулина за вклад в развитие военного сотрудничества между двумя странами.

"Нельзя не отметить серьёзную работу, проделанную за последние годы руководством республики и вами лично, по усовершенствованию системы безопасности и повышению обороноспособности страны", - сказал Шойгу.