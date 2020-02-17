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Сербия пришлет 75 военных для участия в параде на Красной площади
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РИА Новости

Сербия пришлет 75 военных для участия в параде на Красной площади

16:02 17.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. 5 ноября 2019
Генеральная репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. 5 ноября 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Сербия пришлет 75 военнослужащих для участия в параде в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади, сообщил министр обороны Сербии Александр Вулин на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу.
"В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Героические усилия наших предков, сражавшихся плечом к плечу, обеспечилиобщую победу над нацистами и их пособниками. Ждем 9 мая в Москве президента Вучича, вас и сербских военнослужащих для участия в параде на Красной площади… И я уверен, ваш воинский контингент, как всегда, пройдет очень достойно по Красной площади, по той самой площади, по которой в 1945 году шли победители ", - сказал Шойгу на встрече в Белграде.
Вулин сообщил, что в параде Победы примут участие 75 сербских военных, их также привлекут к открытию мемориальной галереи "Дорога памяти" храмового комплекса в честь 75-летия Победы, который возводится в подмосковном парке "Патриот".
Шойгу поздравил Вулина и весь сербский народ с национальным праздником - Днем государственности Сербии.
Парадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
10 февраля, 15:52
Шойгу рассказал, каким будет юбилейный парад Победы
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Александр ВулинДень ПобедыПарад ПобедыВторая мировая война (1939-1945)МоскваСербияРоссияВ мире
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