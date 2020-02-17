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В Петербурге суды получили сообщения с угрозами о минировании
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РИА Новости

В Петербурге суды получили сообщения с угрозами о минировании

15:55 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Два районных суда Петербурга эвакуируют из-за рассылки писем с угрозами о минировании, третий после эвакуации вернулся к работе, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Октябрьский, Петродворцовый районные суды эвакуируются", - говорится в релизе.
Также в пресс-службе добавили, что такое же письмо получил Василеостровский суд.
"Василеостровский суд вернулся к работе после эвакуации", - сообщили в пресс-службе судов.
Полицейский
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Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда рассылаются сообщения: сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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