Россиянин рассказал об обстановке на борту лайнера Diamond Princess

Попов отметил, что им выдали средства для уборки номера, а также резиновые перчатки и тряпки. Также у пассажиров 15 февраля взяли мазок с щеки на анализы, результаты которых, по его словам, должны быть готовы "сегодня-завтра". После этого их, в случае отрицательного результата, начнут выпускать с корабля.