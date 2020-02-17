Зюганов прокомментировал высказывание судьи КС по СССР

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал заявление судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, предложившего не считать Россию правопреемницей "незаконно созданного" СССР, отметив, что эти высказывания "в духе постоянных попыток внешних и внутренних сил извратить историю России".
"Хотел бы напомнить данному господину, что Россия обладает статусом страны-победительницы и имеет место постоянного члена в Совбезе ООН исключительно в качестве продолжателя и правопреемника Советского Союза. Считаю, что выходка г-на Арановского вполне в духе постоянных попыток внешних и внутренних русофобских сил извратить историю России. Особенно мерзко это выглядит в канун 75-летия со Дня Великой Победы советского народа над фашизмом. Подобные высказывания категорически недопустимы и требуют жесткого ответа со стороны любой ответственной власти", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.