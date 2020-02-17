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2020-02-17T15:49+0300
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Зюганов прокомментировал высказывание судьи КС по СССР
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РИА Новости

Зюганов прокомментировал высказывание судьи КС по СССР

15:49 17.02.2020
6947
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
 Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал заявление судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, предложившего не считать Россию правопреемницей "незаконно созданного" СССР, отметив, что эти высказывания "в духе постоянных попыток внешних и внутренних сил извратить историю России".
Ранее Арановский назвал СССР "незаконно созданным государством": по его мнению, Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Эту мысль он выразил в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий.
Московский Кремль
Вчера, 12:33
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
"Хотел бы напомнить данному господину, что Россия обладает статусом страны-победительницы и имеет место постоянного члена в Совбезе ООН исключительно в качестве продолжателя и правопреемника Советского Союза. Считаю, что выходка г-на Арановского вполне в духе постоянных попыток внешних и внутренних русофобских сил извратить историю России. Особенно мерзко это выглядит в канун 75-летия со Дня Великой Победы советского народа над фашизмом. Подобные высказывания категорически недопустимы и требуют жесткого ответа со стороны любой ответственной власти", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.
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Константин АрановскийКПРФГеннадий ЗюгановСССРПолитика
Популярные комментарии
Измена проникла всюду. Антисоветчина прёт из всех щелей. Соросята уже в конституционном суде заправляют.
17 февраля, 16:04
vvab6
6310100
Как стрёмно воспринимается предложение судьи, т.е. юриста, считать СССР "незаконным государством". Как может десятилетия всеми признанное государство быть "незаконным"?! Понятно, что законность и легитимность - это разные вещи. Но закон не может противоречить общему мнению общества, иначе этот "закон" - просто бюрократический фантом. Опять же, как минимум, к дате распада СССР не было законов, которым бы противоречил факт существования СССР. Следовательно, называть СССР незаконным образованием - это абсурд.
17 февраля, 16:36
VLValentin Lednev
4501010
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