Зюганов прокомментировал высказывание судьи КС по СССР

"Хотел бы напомнить данному господину, что Россия обладает статусом страны-победительницы и имеет место постоянного члена в Совбезе ООН исключительно в качестве продолжателя и правопреемника Советского Союза. Считаю, что выходка г-на Арановского вполне в духе постоянных попыток внешних и внутренних русофобских сил извратить историю России. Особенно мерзко это выглядит в канун 75-летия со Дня Великой Победы советского народа над фашизмом. Подобные высказывания категорически недопустимы и требуют жесткого ответа со стороны любой ответственной власти", - написал Зюганов в своем Telegram-канале.