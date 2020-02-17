Экс-главу марийского телеканала поместили под домашний арест

Ранее прокуратура Марий Эл проинформировала, что в отношении телекомпании "Марий Эл Телерадио" (МЭТР) возбуждено уголовное дело о растрате 1 миллиона рублей при создании фильма к 100-летию региона. По данным надзорного ведомства, телеканал по договору принял на себя обязательство создать художественный фильм, для выполнения работ были привлечены сотрудники и контрагенты телерадиовещательной компании, которым выплатили денежное вознаграждение. Однако, как показала проверка, гражданско-правовые договоры носили фиктивный характер, а в ряде случаев работы приняты без фактического исполнения, отмечает прокуратура.