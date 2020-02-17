Экс-главу марийского телеканала поместили под домашний арест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Бывший директор телекомпании "Марий Эл Телерадио" Светлана Талова, обвиняемая в растрате, помещена под домашний арест до 12 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Йошкар-Олинского городского суда.
Ранее прокуратура Марий Эл проинформировала, что в отношении телекомпании "Марий Эл Телерадио" (МЭТР) возбуждено уголовное дело о растрате 1 миллиона рублей при создании фильма к 100-летию региона. По данным надзорного ведомства, телеканал по договору принял на себя обязательство создать художественный фильм, для выполнения работ были привлечены сотрудники и контрагенты телерадиовещательной компании, которым выплатили денежное вознаграждение. Однако, как показала проверка, гражданско-правовые договоры носили фиктивный характер, а в ряде случаев работы приняты без фактического исполнения, отмечает прокуратура.
Телеканал "МЭТР", по данным из открытых источников, до октября 2019 года возглавляла Светлана Талова.
"Талову поместили под домашний арест на 1 месяц и 30 суток – до 12 апреля. Она – обвиняемая по уголовному делу по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере)", - сказали агентству в суде.
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