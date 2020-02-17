Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T15:46+0300
https://ria.ru/20200217/1564877828.html
Экс-главу марийского телеканала поместили под домашний арест
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

Экс-главу марийского телеканала поместили под домашний арест

15:45 17.02.2020 (обновлено: 15:46 17.02.2020)
311
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Бывший директор телекомпании "Марий Эл Телерадио" Светлана Талова, обвиняемая в растрате, помещена под домашний арест до 12 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Йошкар-Олинского городского суда.
Ранее прокуратура Марий Эл проинформировала, что в отношении телекомпании "Марий Эл Телерадио" (МЭТР) возбуждено уголовное дело о растрате 1 миллиона рублей при создании фильма к 100-летию региона. По данным надзорного ведомства, телеканал по договору принял на себя обязательство создать художественный фильм, для выполнения работ были привлечены сотрудники и контрагенты телерадиовещательной компании, которым выплатили денежное вознаграждение. Однако, как показала проверка, гражданско-правовые договоры носили фиктивный характер, а в ряде случаев работы приняты без фактического исполнения, отмечает прокуратура.
Телеканал "МЭТР", по данным из открытых источников, до октября 2019 года возглавляла Светлана Талова.
"Талову поместили под домашний арест на 1 месяц и 30 суток – до 12 апреля. Она – обвиняемая по уголовному делу по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере)", - сказали агентству в суде.
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов
9 июля 2019, 14:33
Защита экс-главы Марий Эл Маркелова пожаловалась в Страсбургский суд
110101
Обсудить 0
Светлана ТаловаРеспублика Марий ЭлНижний НовгородРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Конституция Российской Федерации
Молодежь ОНФ будет агитировать за участие в голосовании по Конституции
Референдум в Донецкой и Луганской областях
Мэра подконтрольного Украине Светлодарска заподозрили в сепаратизме
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии рассчитывают на устойчивое перемирие в Ливии
Ювелирные украшения
Псковская таможня задержала ювелирные изделия на 1,3 миллиона рублей
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Бумаги ТГК-2 обновили максимумы почти за 10 лет
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россия передала Франции запрос об экстрадиции Винника
Сотрудник полиции
В Карелии вандалы осквернили более 60 могил
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Евросоюз будет следить за оружейным эмбарго в Ливии, заявил Маас
Антон Шарпилов
Челябинский омбудсмен подал в отставку после суда с экс-супругой
Сотрудник пожарной службы
Трое детей попали в больницу после пожара в иркутской многоэтажке
Грузовые машины на Крымском мосту
По мосту в Крым проехало более миллиона грузовиков с момента открытия
Вячеслав Тимченко
Сенатор рассказал, когда Совет Федерации переедет в новое здание
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Украина и Иран усилят взаимодействие в расследовании крушения лайнера
Досмотр пассажиров в аэропорту
Сотрудники аэропортов признались, на что идут забытые деньги туристов
Бывший первый заместитель главы компании Росгеология Руслан Горринг
Суд рассмотрит апелляцию бывшего замглавы "Росгеологии" 18 февраля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
Лента новостейМолния