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Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
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РИА Новости

Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

15:45 17.02.2020 (обновлено: 20:12 17.02.2020)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
На кадрах показано, как группа МиГ-29 сопроводила борт российского министра обороны до самого Белграда.
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Ранее президент Сербии Александр Вучич отмечал, что ожидает визита российского министра, который должен "привезти нечто важное" в Белград. По информации источника РИА Новости, речь, скорее всего, идет о поставках зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".
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Александр ВулинАлександр ВучичСергей ШойгуСербияРоссияБезопасность
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