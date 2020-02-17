Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
На кадрах показано, как группа МиГ-29 сопроводила борт российского министра обороны до самого Белграда.
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Глава Минобороны сегодня прибыл в Сербию с рабочим визитом, во время которого встретится с сербским коллегой Александром Вулиным для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества, а также региональной безопасности. Помимо этого, Шойгу примет участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь".
Ранее президент Сербии Александр Вучич отмечал, что ожидает визита российского министра, который должен "привезти нечто важное" в Белград. По информации источника РИА Новости, речь, скорее всего, идет о поставках зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".