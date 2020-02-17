Голикова оценила работу студенческих отрядов в России

"Сегодня я хочу поздравить вас с праздником российских студенческих отрядов... За то время, что в России работают студенческие отряды, через школу жизни студенческих отрядов прошло более 19 миллионов человек", - сказала она на праздновании Дня российских студенческих отрядов. В секретариате Голиковой уточнили РИА Новости, что речь идет про 60-летний период.