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Голикова оценила работу студенческих отрядов в России
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РИА Новости

Голикова оценила работу студенческих отрядов в России

15:43 17.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Более 19 миллионов человек в России прошли через студенческие отряды за 60 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня я хочу поздравить вас с праздником российских студенческих отрядов... За то время, что в России работают студенческие отряды, через школу жизни студенческих отрядов прошло более 19 миллионов человек", - сказала она на праздновании Дня российских студенческих отрядов. В секретариате Голиковой уточнили РИА Новости, что речь идет про 60-летний период.
Вице-премьер отметила, что "Снежный десант " - одно из первых мероприятий, которые проводятся для ветеранов, чтобы улучшить их жизнь.
Представители студотрядов вручили Голиковой бойцовку и почётный знак РСО.
Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант РСО" стала одной из первых в плане мероприятий Года памяти и славы. Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы.
Президент России Владимир Путин
13 декабря 2019, 17:29
Путин поручил обеспечить профобразование участникам студотрядов
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Татьяна ГоликоваРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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