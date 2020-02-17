Голикова оценила работу студенческих отрядов в России

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Более 19 миллионов человек в России прошли через студенческие отряды за 60 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня я хочу поздравить вас с праздником российских студенческих отрядов... За то время, что в России работают студенческие отряды, через школу жизни студенческих отрядов прошло более 19 миллионов человек", - сказала она на праздновании Дня российских студенческих отрядов. В секретариате Голиковой уточнили РИА Новости, что речь идет про 60-летний период.
Вице-премьер отметила, что "Снежный десант " - одно из первых мероприятий, которые проводятся для ветеранов, чтобы улучшить их жизнь.
Представители студотрядов вручили Голиковой бойцовку и почётный знак РСО.
Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант РСО" стала одной из первых в плане мероприятий Года памяти и славы. Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы.
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