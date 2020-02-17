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Лавров в Мюнхене наградил ветеранов памятными медалями
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РИА Новости

Лавров в Мюнхене наградил ветеранов памятными медалями

15:27 17.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МЮНХЕН, 17 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник наградил ветеранов юбилейными медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годы".
Памятными медалями наградили семерых участников боев, которые сражались под Смоленском, Ельней, на Курской Дуге, участвовали в форсировании Днепра, освобождении Белоруссии, Варшавы, концлагеря Освенцим. Есть среди награжденных и участники боев на Западном и Закавказском фронтах, участник войны с Японией, а также жители блокадного Ленинграда.

"Мы отмечаем юбилей Победы, в мае состоится торжественное мероприятие, военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По случаю этих событий мы отдаем должное мужеству и героизму воинов Красной Армии и труженикам тыла и всем тем, кто помог ценой здоровья и жизни выковать эту великую Победу. Для меня большая честь выполнить поручение президента РФ и вручить медали в честь великой Победы", - сказал Лавров на торжественной церемонии, которая прошла в здании Генерального консульства РФ в Мюнхене.

Министр отметил, что памятные медали символизируют еще одно признание их вклада в то, что было достигнуто ценой самопожертвования всех народов Советского союза.
"Эти медали они, я уверен, для вас и для всех нас, поскольку помогают подчеркивать историческую правду, помогают не забывать подвиги и помогают не очернить эти подвиги, которые совершили вы и миллионы советских людей, и пресекают попытки поставить на одну доску тех, кто пытался поставить Европу на колени и тех, кто ее освободил. К сожалению, такие попытки мы сегодня наблюдаем", - добавил Лавров.
Стивен Мельников, 175-й пехотный полк 29-й дивизии США
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Великая Отечественная война (1941-1945)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияМюнхенВ мире
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