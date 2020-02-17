Лавров в Мюнхене наградил ветеранов памятными медалями

Памятными медалями наградили семерых участников боев, которые сражались под Смоленском, Ельней, на Курской Дуге, участвовали в форсировании Днепра, освобождении Белоруссии, Варшавы, концлагеря Освенцим. Есть среди награжденных и участники боев на Западном и Закавказском фронтах, участник войны с Японией, а также жители блокадного Ленинграда.

"Мы отмечаем юбилей Победы, в мае состоится торжественное мероприятие, военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По случаю этих событий мы отдаем должное мужеству и героизму воинов Красной Армии и труженикам тыла и всем тем, кто помог ценой здоровья и жизни выковать эту великую Победу. Для меня большая честь выполнить поручение президента РФ и вручить медали в честь великой Победы", - сказал Лавров на торжественной церемонии, которая прошла в здании Генерального консульства РФ в Мюнхене .

"Эти медали они, я уверен, для вас и для всех нас, поскольку помогают подчеркивать историческую правду, помогают не забывать подвиги и помогают не очернить эти подвиги, которые совершили вы и миллионы советских людей, и пресекают попытки поставить на одну доску тех, кто пытался поставить Европу на колени и тех, кто ее освободил. К сожалению, такие попытки мы сегодня наблюдаем", - добавил Лавров.