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Эксперты прокомментировали идею введения прикладного бакалавриата
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РИА Новости

Эксперты прокомментировали идею введения прикладного бакалавриата

15:12 17.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Введение прикладного бакалавриата в вузах и колледжах требует законодательной проработки, поскольку еще не до конца понятно, насколько это предложение сочетается с законом об образовании, и, как и любое введение нового структурного направления подготовки, требует аккредитации и лицензирования, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести во всех российских вузах и колледжах прикладной бакалавриат, ориентированный на практику, соответствующее письмо парламентарий направил главе Минобрнауки России Валерию Фалькову.
"Надо понимать, какой будет выдаваться диплом, - это раз. Насколько это сочетается с законом об образовании - это два. И места, потому что сегодня ясно прозвучало, что это могут быть как вузы, так и колледжи. У нас уже был в 2014 году заход по прикладному бакалавриату, но тогда получилось, что это программа только высшего образования, реализуется только в вузах. Каковы идеи нынешнего захода, надо бы разобраться, понять", - сказал директор Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС Владимир Блинов.
Прежде чем ввести прикладной бакалавриат, "нужно понять, что введение нового структурного направления подготовки потребует аккредитации и лицензирования", отметил замдиректора по инновационному управлению и развитию образовательной деятельности Красногорского колледжа, доктор педагогических наук, кандидат экономических наук, президент Союза директоров ссузов России Виктор Демин.
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"Учитывая, что бакалавриат - это ступень высшего образования, то потребуется внесение изменения в закон об образовании, где практически предположить, что одна из ступеней высшего образования будет реализовываться в системе СПО (среднего профессионального образования - ред.), либо какая-то другая формулировка", - добавил он.
По словам Демина, идея введения прикладного бакалавриата уже была поднята в системе СПО 8-9 лет назад, Красногорский колледж тогда начал готовить прикладных бакалавров по оптическому приборостроению. Как отметил эксперт, из-за неурегулированности вопроса со ступенью высшего образования колледж учил студентов четыре года, а потом передавали на пятый курс в вузы, где они завершали обучение и получали диплом о высшем образовании.
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"Если далее эти процедуры не будут урегулированы, я вижу бессмысленность такого подхода в подготовке кадров. Сама идея очень правильная и интересная, потому что и образование не стоит на месте, оно развивается вместе с техникой и технологиями. Специалист среднего профобразования по отдельным специальностям ...уже превзошел тот потенциал, который был характерен для подготовки выпускника-техника", - отмечает Демин.
По его словам, нынешние технологии обучения, предполагающие, что более 60% времени обучение проводится на рабочем месте, уже объективно подготавливают студента к тому, чтобы он получал более высокую квалификацию.
"Учитывая, что реальный сектор экономики требует не просто специалиста, а владеющего определенными практическими навыками, то эта проблема уже давно решена в системе СПО, надо просто придать ей обличие законодательное правильное", - считает Демин.
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Борис Чернышов (депутат)Госдума РФРоссияОбразование - Общество
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