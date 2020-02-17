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В Госдуме предложили ввести в вузах и колледжах прикладной бакалавриат
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РИА Новости

В Госдуме предложили ввести в вузах и колледжах прикладной бакалавриат

03:16 17.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести во всех российских вузах и колледжах прикладной бакалавриат, ориентированный на практику, соответствующее письмо парламентарий направил главе Минобрнауки России Валерию Фалькову.
"В связи с тем, что многие молодые люди жалуются, что их заставляют изучать дисциплины, которые не являются обязательными для выбранной ими будущей профессии, а длительное обучение является для них просто потерей времени, предлагается распространить прикладной бакалавриат на все вузы и средние профессиональные учреждения (СПО) России", - говорится в письме (имеется в распоряжении РИА Новости).
По его мнению, прикладной бакалавриат можно было бы полноценно ввести в учебных заведениях наравне со стандартным академическим. Это, считает депутат, позволило бы студентам ещё в колледжах и техникумах начинать осваивать бакалаврскую программу, а затем, спустя два года, переходить в вуз.
"Студент получает сразу два диплома, а содержательная сторона ни одного из уровней образования при этом не теряется. Прикладной бакалавриат даёт возможность студентам в дальнейшем выгодно выйти на рынок труда, получив выгодное для себя место", - пояснил депутат.
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"На таком бакалавриате больше учебного времени отводится на практические и лабораторные работы, производственные практики в экспедиционных условиях, в научных лабораториях, на производстве и в различных НИИ", - добавил он.
Такая форма обучения, по мнению Чернышова, была бы удобна для студентов ещё и тем, что фактически они бы получали квалификацию востребованных рабочих с высшим образованием.
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Валерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Борис Чернышов (депутат)ЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
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