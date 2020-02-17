В Госдуме предложили ввести в вузах и колледжах прикладной бакалавриат

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Зампред комитета Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести во всех российских вузах и колледжах прикладной бакалавриат, ориентированный на практику, соответствующее письмо парламентарий направил главе Минобрнауки России Валерию Фалькову

"В связи с тем, что многие молодые люди жалуются, что их заставляют изучать дисциплины, которые не являются обязательными для выбранной ими будущей профессии, а длительное обучение является для них просто потерей времени, предлагается распространить прикладной бакалавриат на все вузы и средние профессиональные учреждения (СПО) России", - говорится в письме (имеется в распоряжении РИА Новости).

По его мнению, прикладной бакалавриат можно было бы полноценно ввести в учебных заведениях наравне со стандартным академическим. Это, считает депутат, позволило бы студентам ещё в колледжах и техникумах начинать осваивать бакалаврскую программу, а затем, спустя два года, переходить в вуз.

"Студент получает сразу два диплома, а содержательная сторона ни одного из уровней образования при этом не теряется. Прикладной бакалавриат даёт возможность студентам в дальнейшем выгодно выйти на рынок труда, получив выгодное для себя место", - пояснил депутат.

"На таком бакалавриате больше учебного времени отводится на практические и лабораторные работы, производственные практики в экспедиционных условиях, в научных лабораториях, на производстве и в различных НИИ", - добавил он.