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Челябинский омбудсмен подал в отставку после суда с экс-супругой
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РИА Новости

Челябинский омбудсмен подал в отставку после суда с экс-супругой

15:03 17.02.2020 (обновлено: 15:10 17.02.2020)
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© Фото : официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Челябинской областиАнтон Шарпилов
Антон Шарпилов
© Фото : официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Челябинской области
Антон Шарпилов. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов заявил, что уходит в отставку после судебного разбирательства с экс-супругой из-за детей, что стало достоянием общественности и бросило на него "тень недоверия".
По данным Курчатовского районного суда Челябинска, суд в августе 2019 года удовлетворил иск Шарпилова об определении места жительства детей с ним, а также установил порядок их общения с матерью. По данным Челябинского областного суда, 14 января состоялось заседание по апелляционной жалобе экс-супруги омбудсмена Марии Шарпиловой на решение райсуда, на заседании 23 января суд апелляционной инстанции частично изменил судебный акт районного суда. Шарпилов 3 февраля сообщил, что уходит в отпуск без содержания, пояснив, что "нужно уделить больше времени семье и здоровью" и "нужно принимать серьезное решение".
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"Я принимаю непростое для себя, но обдуманное решение - подать письменное заявление о сложении полномочий", - написал Шарпилов в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он выразил сожаление, что его личные, семейные дела стали достоянием общественности. "(Это) позволило моим недоброжелателям… во многом додумывать, коверкать и распространять откровенно лживую информацию.. Все эти действия бросают тень недоверия не только на меня, но и на Челябинскую область", - написал Шарпилов, добавив, будет отстаивать свои права до конца, восстанавливать свое доброе имя.
При этом глава региона Алексей Текслер считает, что с учетом сложивших обстоятельств решение Шарпилова оставить пост уполномоченного по правам человека является оправданным. "Семейная ситуация не позволила Антону Юрьевичу в полной мере сосредоточиться на выполнении своих должностных обязанностей. Желаем ему её разрешить", - цитирует пресс-служба губернатора слова Текслера.
Шарпилов занял пост омбудсмена в конце ноября 2019 года, его кандидатуру внес губернатор.
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Алексей ТекслерЧелябинский областной судЧелябинскЧелябинская областьОбщество
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