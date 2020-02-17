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В Москве ограничили движение транспорта из-за пожара на складе
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РИА Новости

В Москве ограничили движение транспорта из-за пожара на складе

14:50 17.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Движение транспорта на прилегающих к месту пожара улицах перекрыто на севере Москвы в связи с работой оперативных служб, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что возгорание произошло на площади 100 квадратных метров в складском здании на улице Дубнинская, дом 79А. Пожар был ликвидирован в 13.20, сведений о пострадавших не поступало.
"В складских помещениях на улице Дубнинская, дом 79 произошло возгорание. На месте - оперативные службы. Перекрыты Дубнинский проезд (в направлении Дмитровского шоссе) и съезды на Вербилковский проезд и с улицы Дубнинская, и с Дмитровского шоссе", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваTwitterПроисшествия
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