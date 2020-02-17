В Москве ограничили движение транспорта из-за пожара на складе

"В складских помещениях на улице Дубнинская, дом 79 произошло возгорание. На месте - оперативные службы. Перекрыты Дубнинский проезд (в направлении Дмитровского шоссе) и съезды на Вербилковский проезд и с улицы Дубнинская, и с Дмитровского шоссе", - говорится в сообщении.