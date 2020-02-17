В Москве ограничили движение транспорта из-за пожара на складе

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Движение транспорта на прилегающих к месту пожара улицах перекрыто на севере Москвы в связи с работой оперативных служб, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что возгорание произошло на площади 100 квадратных метров в складском здании на улице Дубнинская, дом 79А. Пожар был ликвидирован в 13.20, сведений о пострадавших не поступало.
"В складских помещениях на улице Дубнинская, дом 79 произошло возгорание. На месте - оперативные службы. Перекрыты Дубнинский проезд (в направлении Дмитровского шоссе) и съезды на Вербилковский проезд и с улицы Дубнинская, и с Дмитровского шоссе", - говорится в сообщении.
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