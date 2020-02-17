Клишас оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Норма о неотчуждаемости территорий в Норма о неотчуждаемости территорий в Конституции не нарушит взятые Россией международно-правовые обязательства и не является ее желанием "оградиться от мира железным занавесом", заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию Андрей Клишас

"Стремление государства к созданию правовых механизмов, направленных на недопустимость отчуждения ее территории, не может и не должно рассматриваться в качестве ограждения от мира железным занавесом и тем более предпосылок для нарушения государством принятых на себя международно-правовых обязательств",- сказал сенатор.

По словам Клишаса, принимая во внимание протяженность российской границы, наличие у неё огромных природных ресурсов, а также "обострение отношений с иностранными государствами, в том числе, в результате вхождения территории Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации", сохранение территориальной целостности России становится одним из главных вопросов политической повестки.

"Закрепление в Конституции России запрета на отчуждение территории Российской Федерации является важным шагом к созданию механизма поддержания неделимости страны и защиты от неправомерных внешних притязаний на долгие годы", - убеждён парламентарий.

Глава комитета указал на то, что закрепление принципа территориальной целостности в качестве одной из основ конституционного строя является распространенной практикой в зарубежных государствах, в том числе, Болгарии, Португалии, Чехии, Латвии.