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Клишас оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий
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РИА Новости

Клишас оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий

14:49 17.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Норма о неотчуждаемости территорий в Конституции не нарушит взятые Россией международно-правовые обязательства и не является ее желанием "оградиться от мира железным занавесом", заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию Андрей Клишас.
"Стремление государства к созданию правовых механизмов, направленных на недопустимость отчуждения ее территории, не может и не должно рассматриваться в качестве ограждения от мира железным занавесом и тем более предпосылок для нарушения государством принятых на себя международно-правовых обязательств",- сказал сенатор.
Конституция Российской Федерации
14 февраля, 17:26
Эксперт оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий
По словам Клишаса, принимая во внимание протяженность российской границы, наличие у неё огромных природных ресурсов, а также "обострение отношений с иностранными государствами, в том числе, в результате вхождения территории Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации", сохранение территориальной целостности России становится одним из главных вопросов политической повестки.
"Закрепление в Конституции России запрета на отчуждение территории Российской Федерации является важным шагом к созданию механизма поддержания неделимости страны и защиты от неправомерных внешних притязаний на долгие годы", - убеждён парламентарий.
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
13 февраля, 20:51
ЕР поддержала идею отразить в Конституции запрет отчуждения территорий
Глава комитета указал на то, что закрепление принципа территориальной целостности в качестве одной из основ конституционного строя является распространенной практикой в зарубежных государствах, в том числе, Болгарии, Португалии, Чехии, Латвии.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ. На встрече актер Владимир Машков заявил, что после ухода Путина с поста президента у иностранных государств может появиться возможность забрать себе Курилы, Крым или Калининград, поэтому актер предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Президент поддержал эту идею, дав поручение оформить ее юридическим службам.
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Андрей КлишасКонституция РФВладимир МашковСовет Федерации РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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