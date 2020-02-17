В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрывают в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений, сообщает Дирекция КЗС.
Отмечается, что сформировавшийся на севере Скандинавии циклон привел к ухудшениям погодных условий в Петербурге и вызвал угрозу наводнения. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, в ночь на 18 февраля ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду, повышение уровня воды в устье реки Невы до 160-180 сантиметров.
"Дирекцией Комплекса защитных сооружений разработан план маневрирования защитными затворами для предотвращения угрозы наводненческой ситуации. По распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 14.10 мск", - говорится в сообщении.
Судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру остановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в 13.57 мск.