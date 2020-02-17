В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения

Отмечается, что сформировавшийся на севере Скандинавии циклон привел к ухудшениям погодных условий в Петербурге и вызвал угрозу наводнения. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, в ночь на 18 февраля ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду, повышение уровня воды в устье реки Невы до 160-180 сантиметров.