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В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения
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РИА Новости

В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения

14:47 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевРека Нева, Санкт-Петербург
Река Нева, Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Река Нева, Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрывают в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений, сообщает Дирекция КЗС.
Отмечается, что сформировавшийся на севере Скандинавии циклон привел к ухудшениям погодных условий в Петербурге и вызвал угрозу наводнения. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, в ночь на 18 февраля ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду, повышение уровня воды в устье реки Невы до 160-180 сантиметров.
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"Дирекцией Комплекса защитных сооружений разработан план маневрирования защитными затворами для предотвращения угрозы наводненческой ситуации. По распоряжению ЦУКС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 14.10 мск", - говорится в сообщении.
Судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру остановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в 13.57 мск.
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Нева (река)Большой порт Санкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСанкт-ПетербургОбщество
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