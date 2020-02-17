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Кафедре общего языкознания СПбГУ присвоили имя Людмилы Вербицкой
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РИА Новости

Кафедре общего языкознания СПбГУ присвоили имя Людмилы Вербицкой

14:37 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛюдмила Вербицкая
Людмила Вербицкая
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Людмила Вербицкая. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Кафедре общего языкознания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) присвоили имя Людмилы Вербицкой, сообщает вуз.
Президент СПбГУ, почетный профессор вуза Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни 24 ноября 2019 года. С инициативой о присвоении ее имени кафедре общего языкознания в комиссию по увековечению памяти обратились почетный профессор СПбГУ Вадим Касевич и профессор СПбГУ Юрий Клейнер.
"Предложение было поддержано ученым советом СПбГУ на заседании 23 декабря 2019 года. Тринадцатого февраля был издан приказ №911/1 "О переименовании кафедры общего языкознания СПбГУ в кафедру общего языкознания имени Л.А. Вербицкой СПбГУ", - говорится в сообщении.
Людмила Вербицкая в 1994 году стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, в 2011 году - почётным профессором СПбГУ. В 2006 году ей было присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
3 декабря 2019, 16:59
Киселев предложил учредить премию имени Людмилы Вербицкой
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