Кафедре общего языкознания СПбГУ присвоили имя Людмилы Вербицкой

Президент СПбГУ, почетный профессор вуза Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни 24 ноября 2019 года. С инициативой о присвоении ее имени кафедре общего языкознания в комиссию по увековечению памяти обратились почетный профессор СПбГУ Вадим Касевич и профессор СПбГУ Юрий Клейнер.

"Предложение было поддержано ученым советом СПбГУ на заседании 23 декабря 2019 года. Тринадцатого февраля был издан приказ №911/1 "О переименовании кафедры общего языкознания СПбГУ в кафедру общего языкознания имени Л.А. Вербицкой СПбГУ", - говорится в сообщении.

Людмила Вербицкая в 1994 году стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, в 2011 году - почётным профессором СПбГУ. В 2006 году ей было присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.