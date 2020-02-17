Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-17T23:10+0300
https://ria.ru/20200217/1564873502.html
Пользователи в сети "похоронили" усы Джастина Бибера
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564874018_0:192:1080:800_1036x0_80_0_0_76ffa95962438fec8a2e8893ca1f9f54.jpg
РИА Новости

Пользователи в сети "похоронили" усы Джастина Бибера

23:10 17.02.2020
243
© Фото : @justinbieber / InstagramДжастин Бибер
Джастин Бибер
© Фото : @justinbieber / Instagram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что сбрил усы.

"Я побрился. Усы "ушли" в отпуск. Но они вернутся в свое время, — предупредил исполнитель. — А пока вот вам мой беби-фейс".

Несмотря на слова Бибера, сейчас пользователи очень рады тому, что он вернулся к гладко выбритому лицу.
"Ура!" — написала жена певца Хейли Болдуин.
"Покойтесь с миром, усы", — прокомментировал @kylemassey.
"Так намного лучше", — присоединился к обсуждению @kwill04.
"Наконец-то", — заявила @sara_lyn1982.
Ранее поклонники Джастина Бибера умоляли его избавиться от усов. По их мнению, они ему совершенно не шли.
Канадский певец Джастин Бибер
15 февраля, 23:06Культура
Джастин Бибер выпустил новый альбом
000000
КультураСтиль жизниНовости культурыДжастин Бибер
Рекомендуем
Посол: РПЦ прорабатывает визиты высокого уровня к юбилею в Корее
Конституция Российской Федерации
В Театре Вахтангова оценили предложенные поправки в сфере культуры
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор на встрече с папой римским Франциском в Ватикане
Глава ЕЕК озвучил тему следующего Форума памяти Холокоста
Птицы
Прокуратура назвала причину массовой гибели птиц на Ставрополье
Памятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии
Внук Карбышева рассказал о памятных вещах о генерале
Семена чиа и ягоды годжи
Православный фестиваль культуры здорового питания начался в Москве
Кадр из трейлера шоу Холостяк
Стало известно, когда выйдет новый сезон шоу "Холостяк"
Режиссер Юрий Квятковский
Главным режиссером Росгосцирка стал Юрий Квятковский
Туфельки великой княжны Марии Николаевны, фотография и визитная карточка, связанные семьей Николая II и императрицы Александры Федоровны, пополнили коллекцию музея-заповедника Царское Село
Царскосельский музей купил туфельки великой княжны Марии Николаевны
Кадр из фильма Вся жизнь впереди
Софи Лорен рада, что ее новый фильм выйдет на стриминговой платформе
Вид Рима, Италия
Главы МИД и Минобороны России и Италии соберутся в формате "2+2"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины хочет обсудить с генсеком ООН миротворцев в Донбассе
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею закрепить норму о парламентском контроле
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Следствие попросит суд арестовать напавшего на людей в храме в Москве
Заседание Совета безопасности ООН
Совбез ООН обсудит исполнение минских соглашений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
Лента новостейМолния