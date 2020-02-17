Пользователи в сети "похоронили" усы Джастина Бибера

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что сбрил усы.
"Я побрился. Усы "ушли" в отпуск. Но они вернутся в свое время, — предупредил исполнитель. — А пока вот вам мой беби-фейс".
Несмотря на слова Бибера, сейчас пользователи очень рады тому, что он вернулся к гладко выбритому лицу.
"Ура!" — написала жена певца Хейли Болдуин.
"Покойтесь с миром, усы", — прокомментировал @kylemassey.
"Так намного лучше", — присоединился к обсуждению @kwill04.
"Наконец-то", — заявила @sara_lyn1982.
Ранее поклонники Джастина Бибера умоляли его избавиться от усов. По их мнению, они ему совершенно не шли.
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