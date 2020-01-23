Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы

Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Канадско-американский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме селфи, снятое крупным планом. После этого пользователи социальной сети начали умолять его, чтобы он избавился от усов.

По мнению подписчиков и поклонников, они ему совсем не идут.

"Джастин, пожалуйста, сбрей усы", — обратился к исполнителю @jdtheboss1234.

"Сбрей эту штуку со своего детского лица", — написал @jdrewb.6.

"Я тебя люблю, но, умоляю, побрейся", — заявила @trustavon.

"Сэр, не могли бы вы побриться", — присоединилась к обсуждению @whatvr_cynthia.