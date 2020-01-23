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Культура
2020-01-23T20:22+0300
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Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
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РИА Новости

Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы

20:22 23.01.2020
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© AFP 2019 / Theo Wargo/Getty Images for NYFWХейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
© AFP 2019 / Theo Wargo/Getty Images for NYFW
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Канадско-американский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме селфи, снятое крупным планом. После этого пользователи социальной сети начали умолять его, чтобы он избавился от усов.
По мнению подписчиков и поклонников, они ему совсем не идут.
"Джастин, пожалуйста, сбрей усы", — обратился к исполнителю @jdtheboss1234.
"Сбрей эту штуку со своего детского лица", — написал @jdrewb.6.
"Я тебя люблю, но, умоляю, побрейся", — заявила @trustavon.
"Сэр, не могли бы вы побриться", — присоединилась к обсуждению @whatvr_cynthia.
Бибер, который последнее время любит выглядеть небрежно, на комментарии пользователей пока не отреагировал.
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КультураСтиль жизниНовости культурыДжастин Бибер
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