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Эксперт оценила идею внести в Конституцию поправки в сфере культуры
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РИА Новости

Эксперт оценила идею внести в Конституцию поправки в сфере культуры

14:13 17.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Предложение о внесении в Конституцию поправки о том, что культура России является уникальным наследием многонационального народа и охраняется государством, поддерживают работники сферы, она даст развитию отрасли новый импульс, считает гендиректор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.
Ранее сообщалось, что статью 70 Конституции РФ предлагается дополнить поправкой о том, что культура России является уникальным наследием многонационального народа и охраняется государством. Соответствующее дополнение внесли члены рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию народный артист РСФСР Александр Калягин, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский и известный пианист Денис Мацуев.
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"Предложение коллег, я думаю, поддерживают все, кто работает в сфере культуры. Оно вполне своевременно, потому что сфера культуры – самая уязвимая, она всегда страдает в периоде судьбоносных явлений, переломных исторических моментах", - сказала Великанова.
Она подчеркнула, что в последние годы культуре уделяется особое внимание, в частности, реализуется нацпроект "Культура", в городах России открываются кинотеатры и клубы, большие средства вкладываются в развитие отечественного кино.
"На мой взгляд, настало время, когда поддержку сферы культуры необходимо записать в главном законе нашей страны. Это важно, потому что тогда финансирование этой сферы, то, как она развивается, не будет зависеть от воли какого-то конкретного чиновника или какого-то региона. Даже сегодня ситуация с объектами культурного наследия в регионах совершенно неравномерная. Бывает, что где-то сфера культуры финансируется достойно, а где-то губернаторы не считают важным вкладывать средства в эту сферу. Памятники годами не реставрируются, разрушаются, и мы утрачиваем наше историческое и культурное наследие. Я думаю, такая поправка даст новый импульс развитию отрасли, позволит сформировать единое культурное пространство на территории РФ", - заключила собеседница агентства.
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