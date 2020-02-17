Эксперт оценила идею внести в Конституцию поправки в сфере культуры

"Предложение коллег, я думаю, поддерживают все, кто работает в сфере культуры. Оно вполне своевременно, потому что сфера культуры – самая уязвимая, она всегда страдает в периоде судьбоносных явлений, переломных исторических моментах", - сказала Великанова.

"На мой взгляд, настало время, когда поддержку сферы культуры необходимо записать в главном законе нашей страны. Это важно, потому что тогда финансирование этой сферы, то, как она развивается, не будет зависеть от воли какого-то конкретного чиновника или какого-то региона. Даже сегодня ситуация с объектами культурного наследия в регионах совершенно неравномерная. Бывает, что где-то сфера культуры финансируется достойно, а где-то губернаторы не считают важным вкладывать средства в эту сферу. Памятники годами не реставрируются, разрушаются, и мы утрачиваем наше историческое и культурное наследие. Я думаю, такая поправка даст новый импульс развитию отрасли, позволит сформировать единое культурное пространство на территории РФ", - заключила собеседница агентства.