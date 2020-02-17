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Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
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РИА Новости

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград

14:07 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград.
Над территорией Сербии борт министра встретил почетный эскорт из самолетов МиГ-29. Три истребителя сопроводили лайнер главы российского ведомства до Белграда.
Как рассказала журналистам пресс-секретарь министра Россияна Марковская, Шойгу в ходе рабочего визита проведет переговоры с сербским коллегой Александром Вулиным "по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности".
По ее словам, также министр обороны РФ примет участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь".
Ранее президент страны Александр Вучич заявил журналистам, что ожидает в середине февраля Шойгу, который" привезёт нечто важное для Сербии". Источник в сфере ВТС сообщал РИА Новости, что в эти сроки ожидается поставка ЗРПК "Панцирь-С1" по контракту из РФ в Сербию.
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