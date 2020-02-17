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Под Волгоградом двухлетний ребенок два дня жил в неотапливаемом доме
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РИА Новости

Под Волгоградом двухлетний ребенок два дня жил в неотапливаемом доме

14:03 17.02.2020 (обновлено: 14:04 17.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 17 фев - РИА Новости. Двухлетний мальчик едва не замерз, проведя в одиночестве два дня в неотапливаемом доме в Волгоградской области, пока его мать в гостях распивала спиртное, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУМВД.
По информации ведомства, 14 февраля 37-летняя женщина оставила своего сына одного в неотапливаемом доме и ушла в гости.
"Спустя два дня она вспомнила о нем и попросила одну из знакомых проведать его. Женщина, придя в дом и увидев состояние ребенка, вызвала медиков", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мать ребенка нашли сотрудники полиции в нетрезвом состоянии и доставили в отдел, ранее женщина была судима и лишена родительских прав в отношении старшего ребенка.
По информации ГУМВД, мальчик госпитализирован в районную больницу с обморожением конечностей, также у него выявлены другие заболевания в запущенной форме.
При этом в комитете здравоохранения региона РИА Новости сообщили, что у ребенка переохлаждение, обморожение не подтвердилось.
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