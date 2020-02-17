Под Волгоградом двухлетний ребенок два дня жил в неотапливаемом доме

ВОЛГОГРАД, 17 фев - РИА Новости. Двухлетний мальчик едва не замерз, проведя в одиночестве два дня в неотапливаемом доме Двухлетний мальчик едва не замерз, проведя в одиночестве два дня в неотапливаемом доме в Волгоградской области , пока его мать в гостях распивала спиртное, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУМВД.

По информации ведомства, 14 февраля 37-летняя женщина оставила своего сына одного в неотапливаемом доме и ушла в гости.

"Спустя два дня она вспомнила о нем и попросила одну из знакомых проведать его. Женщина, придя в дом и увидев состояние ребенка, вызвала медиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мать ребенка нашли сотрудники полиции в нетрезвом состоянии и доставили в отдел, ранее женщина была судима и лишена родительских прав в отношении старшего ребенка.

По информации ГУМВД, мальчик госпитализирован в районную больницу с обморожением конечностей, также у него выявлены другие заболевания в запущенной форме.