АТОР: Россию стали чаще посещать иностранные туристы

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. За 2019 год Россию посетили более пяти миллионов иностранных туристов, что на 20,5 процентов больше, чем годом ранее, За 2019 год Россию посетили более пяти миллионов иностранных туристов, что на 20,5 процентов больше, чем годом ранее, сообщает АТОР.

Больше всего путешественников из Китая – полтора миллиона человек. Половина из них отдыхали в Москве и Санкт-Петербурге.

Также Россию стали чаще посещать туристы из Германии, Южной Кореи, Израиля, Италии, Великобритании, Франции, Испании и Японии.