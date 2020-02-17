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Туризм
2020-02-17T14:47+0300
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АТОР: Россию стали чаще посещать иностранные туристы
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РИА Новости

АТОР: Россию стали чаще посещать иностранные туристы

14:47 17.02.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФестиваль "День народного единства"
Фестиваль День народного единства
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. За 2019 год Россию посетили более пяти миллионов иностранных туристов, что на 20,5 процентов больше, чем годом ранее, сообщает АТОР.
Больше всего путешественников из Китая – полтора миллиона человек. Половина из них отдыхали в Москве и Санкт-Петербурге.
Также Россию стали чаще посещать туристы из Германии, Южной Кореи, Израиля, Италии, Великобритании, Франции, Испании и Японии.
Больше путешественников стало приезжать из США — около 240 визитов в 2019 году, что на шесть процентов больше, чем в предыдущем.
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