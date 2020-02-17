Израиль готовится вывезти своих граждан с лайнера Diamond Princess

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Израиль готовится вывезти своих граждан, находящихся на лайнере Diamond Princess , и поместить их в специальное изолированное отделение в клиническом центре имени Хаима Шибы, заявил министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман.

"Мы работаем совместно с японскими властями, министерством иностранных дел и всеми государственными службами экстренной помощи, чтобы безопасно вернуть пассажиров с борта лайнера, так, чтобы не подвергать опасности жителей Израиля и самих пассажиров", - цитирует заявление Лицмана пресс-служба минздрава.

Для этих целей в клиническом центре имени Хаима Шибы готовится специальное изолированное отделение, которое будет укомплектовано всем необходимым, включая команду медиков, сформированную специально для помощи зараженным и контроля за состоянием больных, находящихся на карантине. Клинический центр имени Хаима Шибы будет при этом работать в обычном режиме.

Для возвращения израильских граждан, находящихся сейчас на Diamond Princess, будет организован специальный чартерный рейс, который оплатят страховые компании.

Из 15 израильтян, находившихся на борту карантинного лайнера, коронавирус подтвержден у трех человек.