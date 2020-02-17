В КПРФ прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

"Чем оно незаконное? Очень странно", - сказал политик в комментарии " 360 ".

По словам Васильева, Арановский такимивысказываниями "льет на мельницу наших недругов, которые со всех сторон нападают".

В декабре 2019 года Конституционный суд обязал законодателей внести в правовое регулирование изменения, чтобы реабилитированные жертвы политических репрессий могли получить жилье при возвращении на прежнее место жительства.