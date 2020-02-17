В КПРФ прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Член президиума Центрального комитета КПРФ Николай Васильев назвал высказывания судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что СССР является "незаконно созданным государством" безобразием.
По словам Васильева, Арановский такимивысказываниями "льет на мельницу наших недругов, которые со всех сторон нападают".
Ранее судья КС заявил, что Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Свое мнение он высказал в комментарии к постановлению КС по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий. По словам Арановского, реабилитация жертв тех событий не нужно рассматривать как возмещение вреда, причиненного потерпевшему виновным лицом.
В декабре 2019 года Конституционный суд обязал законодателей внести в правовое регулирование изменения, чтобы реабилитированные жертвы политических репрессий могли получить жилье при возвращении на прежнее место жительства.