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В КПРФ прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
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РИА Новости

В КПРФ прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

13:53 17.02.2020 (обновлено: 17:39 17.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб РФ на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Герб РФ на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Член президиума Центрального комитета КПРФ Николай Васильев назвал высказывания судьи Конституционного суда Константина Арановского о том, что СССР является "незаконно созданным государством" безобразием.

"Чем оно незаконное? Очень странно", - сказал политик в комментарии "360".

По словам Васильева, Арановский такимивысказываниями "льет на мельницу наших недругов, которые со всех сторон нападают".
Ранее судья КС заявил, что Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Свое мнение он высказал в комментарии к постановлению КС по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий. По словам Арановского, реабилитация жертв тех событий не нужно рассматривать как возмещение вреда, причиненного потерпевшему виновным лицом.
В декабре 2019 года Конституционный суд обязал законодателей внести в правовое регулирование изменения, чтобы реабилитированные жертвы политических репрессий могли получить жилье при возвращении на прежнее место жительства.
Андрей Клишас
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31810422
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Константин АрановскийКПРФКонституционный суд РФСССРПолитика
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