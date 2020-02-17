США завершили эвакуацию американцев с лайнера Diamond Princess

Ранее сообщалось, что на базе ВВС в Калифорнии приземлился первый из двух самолетов, участвовавших в эвакуации.

Второй самолет прибыл через несколько часов на военную базу рядом с городом Сан-Антонио в штате Техас.

По данным японского министерства обороны, с борта лайнера в порту Йокогамы в аэропорт Токио для эвакуации были доставлены 340 американцев. По прибытии в США им предстоит карантин на 14 дней.

На лайнере Daimond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса , заболевание было выявлено у 40 американцев. Они были направлены в больницы Японии и не были эвакуированы. Еще у 14 граждан США коронавирус был установлен по пути в аэропорт, их поместили в специализированную зону самолета, осуществлявшего эвакуацию, чтобы изолировать от других пассажиров.

Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна, которое вернулось в Йокогаму, находились 3 711 человек, включая 2 666 гостей и 1 045 членов команды. По последним данным, на лайнере 454 человека заразились коронавирусом. Всего на борту находилось около 400 граждан США.