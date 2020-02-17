Опубликовано видео нападения в московском храме

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. МВД России опубликовало видео нападения в храме святителя Николая Чудотворца в Москве, на котором задержанный утверждает, что эту церковь он выбрал случайно.
По данным МВД, утром 16 февраля 26-летний житель Липецка вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом ранил двух человек. Мужчину задержали, у него были изъяты нож и перчатки, а также сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование. Полиция возбудила в отношении него дело по статьям "Хулиганство" и "Побои".
© МВД РоссииМужчина, совершивший нападение на храм святителя Николая Чудотворца в Москве
© МВД России
Мужчина, совершивший нападение на храм святителя Николая Чудотворца в Москве
На кадрах видно, как мужчина в красной куртке входит в церковь и направляется к алтарю. Сам момент нападения не попал на видео. Несколько человек внезапно бросаются к алтарю, после чего выводят нападавшего.
"Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо… радостности не было", - объяснил полиции задержанный свой поступок, пояснив, что накануне выпил.
"Я зашел в церковь и нанес определенные колотые раны", - добавил он.
По его словам, решение напасть возникло у него спонтанно, специально храм он не выбирал. Задержанный также рассказал, что живет в хостеле в Москве.
Мать мужчины рассказала РИА Новости, что сын работал в Москве и не имел проблем с алкоголем, наркотиками и законом.