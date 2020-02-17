Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T13:38+0300
https://ria.ru/20200217/1564871513.html
Жириновский предложил проводить в России санитарное просвещение
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564647930_0:147:2808:1727_1036x0_80_0_0_0258c91d543a4cf6fcf61ab12385dca7.jpg
РИА Новости

Жириновский предложил проводить в России санитарное просвещение

13:38 17.02.2020
207
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил проводить в России санитарное просвещение, а также выступил против участия детей в похоронных процессиях.
В понедельник в Госдуме проходят парламентские слушания на тему "Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Законодательное регулирование".
"Оспа. А как заражались оспой? Я говорю вот опять о поцелуях. У меня тетка. Умерла девочка в соседнем дворе, умерла много лет назад. Православный обычай - целовать в гробу. От оспы умерла. Она поцеловала и всю жизнь рябая", - сказал Жириновский.
"Где санитарное просвещение? Давайте объяснять. К гробу вообще подходить не надо, вообще в похоронах участвовать нежелательно, особенно детям. Нет, идут, все плачут, целуются, в лобик целуют и так далее", - заявил политик.
Лидер ЛДПР также призвал россиян не стесняться покупки презервативов.
"У нас даже в аптеках стесняются слово "презерватив" произнести. Как это? Презерватив. Для чего это он покупает? Что это ему надо? Он правильно покупает - надо предохраняться. Но название - опять французское слово, русское "предохранение" не интересует, все по-французски надо назвать", - сказал Жириновский.
Мужчина держит большую летучую лисицу (Бали, Индонезия)
29 января, 08:00РИА Наука
Коронавирус и не только. Какими болезнями люди заразились от животных
51000110
Обсудить 1
ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский призвал дать главе Роспотребнадзора особые полномочия
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили сделать обязательной прививку от гепатита А
Медик готовит шприц с вакциной
Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок
Карантин в больнице
В России могут усилить ответственность за нарушение карантина
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил запретить брать на работу непривитых граждан
Люди в защитных медицинских масках
Израиль ввел карантин для прибывающих из Азии из-за коронавируса
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД призвали использовать соцсети для продвижения исторической правды
Лабораторные тесты с семенами ГМО-злаков
Минсельхозу поручили рассмотреть вопрос об обороте ГМО-продукции
Медик готовит шприц
В Минздраве призвали способствовать вакцинации взрослых и пожилых
Евгений Ревенко
В ЕР прокомментировали исключение трех членов партии за пьяную езду
Здание правительства РФ
Правительство назвало угрозы устойчивости Рунета
Сотрудник полиции
В Карелии вандалы осквернили более 60 могил
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных
В ГД предложили выделить из бюджета средства на приюты для животных
Владимир Путин
Путин не отправлял войска в Ливию
Конституция Российской Федерации
Молодежь ОНФ будет агитировать за участие в голосовании по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
Лента новостейМолния