Жириновский предложил проводить в России санитарное просвещение

"Оспа. А как заражались оспой? Я говорю вот опять о поцелуях. У меня тетка. Умерла девочка в соседнем дворе, умерла много лет назад. Православный обычай - целовать в гробу. От оспы умерла. Она поцеловала и всю жизнь рябая", - сказал Жириновский.

"Где санитарное просвещение? Давайте объяснять. К гробу вообще подходить не надо, вообще в похоронах участвовать нежелательно, особенно детям. Нет, идут, все плачут, целуются, в лобик целуют и так далее", - заявил политик.

"У нас даже в аптеках стесняются слово "презерватив" произнести. Как это? Презерватив. Для чего это он покупает? Что это ему надо? Он правильно покупает - надо предохраняться. Но название - опять французское слово, русское "предохранение" не интересует, все по-французски надо назвать", - сказал Жириновский.