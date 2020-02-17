Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T13:26+0300
https://ria.ru/20200217/1564870853.html
В Петербурге закрыли сады и скверы из-за сильного ветра
https://cdn24.img.ria.ru/images/150972/55/1509725598_0:45:1500:889_1036x0_80_0_0_ba19e71ab13ac5899d98e8763cc3434a.jpg
РИА Новости

В Петербурге закрыли сады и скверы из-за сильного ветра

13:26 17.02.2020
224
© РИА Новости / Владимир АстапковичПетропавловская крепость
Петропавловская крепость
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Петропавловская крепость. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Скверы и сады в Санкт-Петербурге закрыли из-за непогоды, в понедельник в северной столице ожидается сильный ветер, сообщает городской комитет по благоустройству.
По прогнозу синоптиков, в понедельник в Петербурге ожидается сильный ветер с порывами до 25-28 метров в секунду. Также сейчас в северной столице идет дождь.
Москва
Вчера, 11:13
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
"Комитет по благоустройству закрыл городские парки и скверы в связи с неблагоприятными погодными условиями. С 12.00 на территориях объектов зеленых насаждений прекращены всякие работы садово-паркового хозяйства, а также ограничен доступ граждан. Данные меры приняты с целью обеспечения безопасности жителей от падения деревьев", - говорится в сообщении.
В частности, закрыты Лопухинский, Никольский и Таврический сады, Юсуповский сад между Садовой улицей и набережной реки Фонтанки, сад дворца Юсуповых на улице Декабристов, Екатерининский сквер, сад имени Даниила Гранина, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.
Морозы
Вчера, 10:35
Синоптик пообещал резкое похолодание в марте
Отмечается, что дорожные службы комитета по благоустройству также приведены в состояние повышенной готовности на случай падения на проезжую часть деревьев или каких-либо конструкций, а также проводят мониторинг городских улиц на случай подтопления.
Комитет рекомендует жителям и гостям города быть осторожными, не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями, воздержаться от посещения территорий парков, садов и скверов.
010000
Обсудить 0
ПогодаСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Река Нева, Санкт-Петербург
В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы наводнения
Набережная Невы в Санкт-Петербурге. 17 февраля 2020
В Петербурге сильный ветер повалил 20 деревьев
Евгений Ревенко
В ЕР прокомментировали исключение трех членов партии за пьяную езду
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский предложил проводить в России санитарное просвещение
Чайные листья на плантации
Ученые объяснили противораковый эффект зеленого чая
Сотрудник полиции
В Карелии вандалы осквернили более 60 могил
Лесовозы
Костромская область заинтересована в продаже в КНР фанеры и древплиты
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в Москве
В Кремле не считают возможным вмешиваться в дело Сосновской
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
В Петербурге оценили заявление Помпео о непривлекательности города
Сотрудник пожарной охраны
На севере Москвы загорелся двухэтажный склад
Сейсмограф. Архивное фото
В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 3,3
Буркина-Фасо
В Буркина-Фасо 24 человека погибли после нападения на церковь
Олень в супермаркете Kroger в штате Индиана, США. Стоп-кадр видео очевидца
В США в продуктовый магазин забежал неожиданный посетитель
Москва
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Валерий Газзаев
В ГД отметили роль единства народа в победе в Великой Отечественной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
Лента новостейМолния