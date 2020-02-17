В Петербурге закрыли сады и скверы из-за сильного ветра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Скверы и сады в Скверы и сады в Санкт-Петербурге закрыли из-за непогоды, в понедельник в северной столице ожидается сильный ветер, сообщает городской комитет по благоустройству.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Петербурге ожидается сильный ветер с порывами до 25-28 метров в секунду. Также сейчас в северной столице идет дождь.

"Комитет по благоустройству закрыл городские парки и скверы в связи с неблагоприятными погодными условиями. С 12.00 на территориях объектов зеленых насаждений прекращены всякие работы садово-паркового хозяйства, а также ограничен доступ граждан. Данные меры приняты с целью обеспечения безопасности жителей от падения деревьев", - говорится в сообщении.

В частности, закрыты Лопухинский, Никольский и Таврический сады, Юсуповский сад между Садовой улицей и набережной реки Фонтанки, сад дворца Юсуповых на улице Декабристов, Екатерининский сквер, сад имени Даниила Гранина, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

Отмечается, что дорожные службы комитета по благоустройству также приведены в состояние повышенной готовности на случай падения на проезжую часть деревьев или каких-либо конструкций, а также проводят мониторинг городских улиц на случай подтопления.