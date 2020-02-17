В Раде предложили сформировать делегацию для поездки в Москву на 9 мая

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предлагает сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
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"Приближается большая дата — 75-летие Победы над фашизмом. Я убежден, что в Верховной раде нужно сформировать парламентскую делегацию относительно участия в параде Победы в Москве", — сказал Рабинович в ходе согласительного совета парламентских фракций в понедельник. Такое предложение ряд депутатов встретили криками "Позор".
У "Оппозиционной платформы — За жизнь" 44 места в Раде, всего в украинском парламенте 450 мест.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.
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