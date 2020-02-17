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В Раде предложили сформировать делегацию для поездки в Москву на 9 мая
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РИА Новости

В Раде предложили сформировать делегацию для поездки в Москву на 9 мая

13:18 17.02.2020 (обновлено: 16:51 17.02.2020)
22946
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Вадим Рабинович. Архивное фото
КИЕВ, 17 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предлагает сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
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"Приближается большая дата — 75-летие Победы над фашизмом. Я убежден, что в Верховной раде нужно сформировать парламентскую делегацию относительно участия в параде Победы в Москве", — сказал Рабинович в ходе согласительного совета парламентских фракций в понедельник. Такое предложение ряд депутатов встретили криками "Позор".
У "Оппозиционной платформы — За жизнь" 44 места в Раде, всего в украинском парламенте 450 мест.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныКиевВ мире
Популярные комментарии
Вы бы лучше своих людей обезопасили на 9 мая...
17 февраля, 13:21
Жанна Белка
5220104
Ну чё приедут? По пиариться? У себя в стране порядок наведите , фашизм победите , а потом и думайте!
17 февраля, 14:22
serg-37-01
2900006
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