В Раде предложили сформировать делегацию для поездки в Москву на 9 мая

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.

"Приближается большая дата — 75-летие Победы над фашизмом. Я убежден, что в Верховной раде нужно сформировать парламентскую делегацию относительно участия в параде Победы в Москве", — сказал Рабинович в ходе согласительного совета парламентских фракций в понедельник. Такое предложение ряд депутатов встретили криками "Позор".

У "Оппозиционной платформы — За жизнь" 44 места в Раде, всего в украинском парламенте 450 мест.