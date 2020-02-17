Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T13:12+0300
https://ria.ru/20200217/1564870328.html
В ГД отметили роль единства народа в победе в Великой Отечественной
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112965/27/1129652700_0:13:3074:1742_1036x0_80_0_0_89709e009172ea6b9055e4fe1630abfa.jpg
РИА Новости

В ГД отметили роль единства народа в победе в Великой Отечественной

13:12 17.02.2020
118
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВалерий Газзаев
Валерий Газзаев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Валерий Газзаев. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. История показала крах попыток использовать в международной политике многонациональность России как негативный фактор с целью подорвать ее единство, заявил глава думского комитета по делам национальностей Валерий Газзаев.
В понедельник комитет проводит круглый стол на тему "Историческая память народов России о Великой Отечественной войне. Связь поколений", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин
19 января, 15:55
Путин: Россия должна сохранить историю о Великой Отечественной войне
"В истории войн многонациональность часто оказывалась слабостью государства: так и руководство фашистской Германии было уверено, что уже при первых ударах Советское государство даст трещину, распадется под тяжестью разногласий, раздора между народами, населяющими широкие пространства страны. Согласитесь, такая риторика ничем не отличается от современной международной политики: для России и тогда, и сейчас внешние попытки подорвать наше единство остаются очень серьезными. Но история показала крах и тщетность таких попыток: единство и дружба народов выразилась, прежде всего, в стремлении каждого защищать свою Родину, свою землю и свою семью", - заявил Газзаев в ходе круглого стола.
Депутат напомнил, что в достижении великой Победы ключевую роль сыграло единство народа страны: "перед лицом страшной угрозы многочисленные народности Советского Союза были едины, каждый в независимости от национальной и религиозной принадлежности мыслил и говорил не иначе, как "мы победим, мы одолеем врага", а в атаку шел со словами "За Родину".
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
23 января, 14:59Религия и мировоззрение
В РПЦ отметили религиозный смысл победы в Великой Отечественной войне
Газзаев также отметил важность передачи этих знаний и ценностей молодому поколению.
"Важно, чтобы молодежь чувствовала неразрывную связь поколений, знала и гордилась вкладом многонационального народа величайшей в мировой истории человечества победе над фашизмом. Героические свершения нашего народа были и остаются лучшим примером и источником воспитания патриотизма, любви к своему отечеству. Наследие великой Победы - это мощный объединяющий фундамент развития современной России", - добавил депутат.
500001
Обсудить 1
Валерий ГаззаевВеликая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Карелии вандалы осквернили более 60 могил
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД призвали использовать соцсети для продвижения исторической правды
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в Москве
В Кремле не считают возможным вмешиваться в дело Сосновской
Пленарное заседание Государственной Думы
Госдума обсудит во втором чтении проект о расширении маткапитала
Евгений Ревенко
В ЕР прокомментировали исключение трех членов партии за пьяную езду
Петропавловская крепость
В Петербурге закрыли сады и скверы из-за сильного ветра
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров назвал условия проведения нового "нормандского саммита"
Памятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии
Внук Карбышева рассказал о памятных вещах о генерале
Статуя Фемиды в суде
Суд оставил под стражей обвиняемого во взятке экс-главу Челябинска
Статуя Фемиды в суде
Экс-главу марийского телеканала поместили под домашний арест
Референдум в Донецкой и Луганской областях
Мэра подконтрольного Украине Светлодарска заподозрили в сепаратизме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров: попытки втянуть Украину в НАТО подрывают усилия по "Минску-2"
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербия в рамках нейтралитета будет развивать сотрудничество с ОДКБ
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею закрепить норму о парламентском контроле
Глава Тувы Шолбан Кара-оол
Глава Тувы объяснил низкое качество жизни в регионе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
Лента новостейМолния