В ГД отметили роль единства народа в победе в Великой Отечественной

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. История показала крах попыток использовать в международной политике многонациональность России как негативный фактор с целью подорвать ее единство, заявил глава думского комитета по делам национальностей История показала крах попыток использовать в международной политике многонациональность России как негативный фактор с целью подорвать ее единство, заявил глава думского комитета по делам национальностей Валерий Газзаев

В понедельник комитет проводит круглый стол на тему "Историческая память народов России о Великой Отечественной войне. Связь поколений", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"В истории войн многонациональность часто оказывалась слабостью государства: так и руководство фашистской Германии было уверено, что уже при первых ударах Советское государство даст трещину, распадется под тяжестью разногласий, раздора между народами, населяющими широкие пространства страны. Согласитесь, такая риторика ничем не отличается от современной международной политики: для России и тогда, и сейчас внешние попытки подорвать наше единство остаются очень серьезными. Но история показала крах и тщетность таких попыток: единство и дружба народов выразилась, прежде всего, в стремлении каждого защищать свою Родину, свою землю и свою семью", - заявил Газзаев в ходе круглого стола.

Депутат напомнил, что в достижении великой Победы ключевую роль сыграло единство народа страны: "перед лицом страшной угрозы многочисленные народности Советского Союза были едины, каждый в независимости от национальной и религиозной принадлежности мыслил и говорил не иначе, как "мы победим, мы одолеем врага", а в атаку шел со словами "За Родину".

Газзаев также отметил важность передачи этих знаний и ценностей молодому поколению.