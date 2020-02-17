Глава Тувы объяснил низкое качество жизни в регионе

КРАСНОЯРСК, 17 фев — РИА Новости. Отсутствие дорожной инфраструктуры и низкая социально-экономическая освоенность территории — одни из основных причин низких показателей Отсутствие дорожной инфраструктуры и низкая социально-экономическая освоенность территории — одни из основных причин низких показателей Тувы в рейтинге регионов России по качеству жизни, сообщил РИА Новости глава республики Шолбан Кара-оол

По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили очередной, восьмой по счету, рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. Замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

По мнению главы Тувы, качество жизни — понятие интегральное: даже в рейтинге его выводят из 70 параметров, начиная с дорог и заканчивая рождаемостью.

"Развитие не только промышленности, но и всей экономики сдерживает отсутствие дорожной инфраструктуры. Во-первых, нет железной дороги. Одно это делает любой товар, производимый в Туве, неконкурентным из-за дорогой логистики. Даже добываемый открытым способом уголь. Во-вторых, ограничена сеть автомобильных дорог с твердым покрытием", — сказал Кара-оол.

Он отметил, что если в России на одну тысячу квадратных километров приходится 62 километра асфальтированных дорог, то в Туве это 21 километр. Хуже положение только в регионах вечной мерзлоты, где строительство дорог экономически нецелесообразно.

"Отсюда следующий фактор — низкая социально-экономическая освоенность территории. По этому показателю республика на 71-м месте в России. Насколько Тува неосвоенная, видно даже на плотности населения — меньше двух человек на один квадратный километр, или в 4,5 раза ниже среднего показателя по стране. Достаточно сказать, что в республике всего лишь одна агломерация, соответствующая статусу города, — это столица Тувы Кызыл с населением 120 тысяч человек", — сказал глава республики.

Он уточнил, что остальные три города назвать городами можно "с большой долей условности как по численности населения, так и по образу жизни. "Они, скорее, относятся к селам. Между тем города и дороги — это как раз и есть каркас экономики, а с ней и качества жизни", — сказал собеседник агентства.

По его словам, такому серьезному отставанию республики от других регионов Федерации есть объективное объяснение. Тува стала частью России всего 75 лет назад, добровольно войдя в ее состав. Несмотря на то, что сделано было очень много для развития республики, за столь короткий срок просто физически невозможно было успеть подтянуть ее хотя бы до среднего по стране уровня, отметил он.

Кроме того, в советское время основные усилия по развитию республики были сосредоточены на строительстве сырьевых производств — в частности, кобальтового и асбестового комбината. Предприятия переработки не планировались, поэтому даже эти комбинаты сразу после распада СССР оказались невостребованными и закрылись.

"Рыночные реформы увеличили разрыв в социально-экономическом развитии, в уровне и качестве жизни, и сегодня мы имеем то, что имеем. К счастью, в настоящее время в правительстве России есть ясное понимание того, что к Туве неприменимы стандартные подходы", — сказал губернатор.