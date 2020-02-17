Названы лучшие по качеству жизни регионы России

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год занимают Москва и Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год занимают Москва и Петербург , а замыкают его Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Восьмой по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе был рассчитан рейтинговый балл, который выступает как оценка межрегиональных различий и критерий ранжирования регионов.

Столицы удерживают лидерство

Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва , Петербург и Московская область , сводный балл у которых превышает 70 (возможный минимум – один, возможный максимум – 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов.

По мнению экспертов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. По сравнению с предыдущим рейтингом состав первой десятки изменился на один регион: Ленинградская область поднялась на три пункта, заняв восьмую позицию, а Липецкая область опустилась на два пункта и занимает 11-е место.

Как отмечают эксперты, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

В конце списка

Состав замыкающей рейтинг десятки тоже практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы.

Согласно данным исследования, последние места занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

В прошлогоднем рейтинге большинство этих регионов тоже входили в последнюю десятку. Исключением стала только Северная Осетия, которая в предыдущем рейтинге занимала 65-е место, а в нынешнем 79-е. Покинула последнюю десятку Кабардино-Балкария, которая поднялась на одну позицию, и в текущем рейтинге занимает 75-е место.

В большинстве регионов из последней десятки значение сводного рейтингового балла повысилось, что свидетельствует об улучшении показателей, учитываемых при расчете рейтинга. Тем не менее, дистанция до среднего по стране уровня у этих регионов остается довольно значительной.

Изменения за год

Среднее значение рейтингового балла всех регионов в текущем рейтинге составило 46,38 и практически не изменилось со средним значением в предыдущем рейтинге (46,37).

Сводный рейтинговый балл вырос у 51 региона и снизился у 34. При этом у большинства регионов изменения балла были незначительными. У 77 регионов он изменился менее чем на два пункта, а у 48 из них – менее чем на один пункт. Таким образом, показатели, характеризующие качество жизни, в большинстве регионов существенно не изменились.

Распределение регионов в рейтинге также не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Первая и последняя десятки регионов остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые изменения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. Более чем на пять мест изменились позиции только 11 регионов, из которых у четырех позиции улучшились, а у семи – ухудшились.

В представленном рейтинге четыре региона улучшили свои позиции более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом, из них один поднялся более чем на десять мест. Это Сахалинская область, которая переместилась с 46-го на 34-е место, Брянская область (с 49-го на 41-е), Красноярский край (с 45-го на 38-е) и Томская область (с 51-го на 45-е).

На десять и более позиций снизились позиции Саратовской области (-10 мест), Северной Осетии (-14 мест), Амурской (-14 мест) и Магаданской областей (-15 мест).

Оценка качества жизни

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Позиции субъектов Федерации в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем объединения рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.