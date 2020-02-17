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Названы лучшие по качеству жизни регионы России
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РИА Новости

Названы лучшие по качеству жизни регионы России

00:40 17.02.2020 (обновлено: 05:54 17.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Восьмой по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе был рассчитан рейтинговый балл, который выступает как оценка межрегиональных различий и критерий ранжирования регионов.

Столицы удерживают лидерство

Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Петербург и Московская область, сводный балл у которых превышает 70 (возможный минимум – один, возможный максимум – 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов.
По мнению экспертов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
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Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. По сравнению с предыдущим рейтингом состав первой десятки изменился на один регион: Ленинградская область поднялась на три пункта, заняв восьмую позицию, а Липецкая область опустилась на два пункта и занимает 11-е место.
Как отмечают эксперты, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

В конце списка

Состав замыкающей рейтинг десятки тоже практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы.
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Согласно данным исследования, последние места занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.
В прошлогоднем рейтинге большинство этих регионов тоже входили в последнюю десятку. Исключением стала только Северная Осетия, которая в предыдущем рейтинге занимала 65-е место, а в нынешнем 79-е. Покинула последнюю десятку Кабардино-Балкария, которая поднялась на одну позицию, и в текущем рейтинге занимает 75-е место.
В большинстве регионов из последней десятки значение сводного рейтингового балла повысилось, что свидетельствует об улучшении показателей, учитываемых при расчете рейтинга. Тем не менее, дистанция до среднего по стране уровня у этих регионов остается довольно значительной.

Изменения за год

Среднее значение рейтингового балла всех регионов в текущем рейтинге составило 46,38 и практически не изменилось со средним значением в предыдущем рейтинге (46,37).
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26 ноября 2019, 22:25Республика Татарстан
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Сводный рейтинговый балл вырос у 51 региона и снизился у 34. При этом у большинства регионов изменения балла были незначительными. У 77 регионов он изменился менее чем на два пункта, а у 48 из них – менее чем на один пункт. Таким образом, показатели, характеризующие качество жизни, в большинстве регионов существенно не изменились.
Распределение регионов в рейтинге также не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Первая и последняя десятки регионов остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые изменения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. Более чем на пять мест изменились позиции только 11 регионов, из которых у четырех позиции улучшились, а у семи – ухудшились.
В представленном рейтинге четыре региона улучшили свои позиции более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом, из них один поднялся более чем на десять мест. Это Сахалинская область, которая переместилась с 46-го на 34-е место, Брянская область (с 49-го на 41-е), Красноярский край (с 45-го на 38-е) и Томская область (с 51-го на 45-е).
Президент РФ Владимир Путин
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На десять и более позиций снизились позиции Саратовской области (-10 мест), Северной Осетии (-14 мест), Амурской (-14 мест) и Магаданской областей (-15 мест).

Оценка качества жизни

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Позиции субъектов Федерации в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем объединения рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.
При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и другие открытые источники. При составлении рейтинга использовались последние доступные на момент расчета данные – показатели 2018-2019 годов.
Социальные инновации призваны улучшить качество жизни россиян
19 июня 2019, 13:45
Социальные инновации призваны улучшить качество жизни россиян
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Республика ИнгушетияМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьКурганская областьСанкт-ПетербургРеспублика ТываОбщество
Популярные комментарии
Несомненно, Москва преобразилась Великолепно! Кто *вспоминает* "счастливую" жизнь в ссср прежде пусть вспомнит нескончаемые очереди за всЕм, даже, в столице ссср Москве! ... трущобы, уже тогда разваливающихся однообразно-серых пятиэтажек ... пустые магазины с одними трёхлитровыми банками "берёзового сока" на полках ... Позор *развитого социализЬма* !!! ...
17 февраля, 04:31
Irichka Smirnova
14000252
У нас в Ленинграде качество жизни у простых небогатых горожан упал по сравнению с Советским временем...Может у реев и мянов которые наводнили нынешний Ленинград качество их жизни хорошее.!
17 февраля, 01:07
Деда Паша
2511109
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