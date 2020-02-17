Турция направила в Идлиб 150 грузовиков с БТР и САУ, сообщили СМИ

По сообщению военных источников, 150 фур, груженных самоходными артиллерийскими установками, танками и БТР прибыли в район Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией для дальнейшей переброски в район наблюдательных пунктов в Идлибской зоне деэскалации.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии не раз заявляло, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал немедленного отвода сирийских войск от турецких наблюдательных пунктов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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