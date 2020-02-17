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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-17T13:14+0300
https://ria.ru/20200217/1564868653.html
Турция направила в Идлиб 150 грузовиков с БТР и САУ, сообщили СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564508497_0:159:3072:1887_1036x0_80_0_0_5f18ac8a5cf7de46b599750100aded0d.jpg
РИА Новости

Турция направила в Идлиб 150 грузовиков с БТР и САУ, сообщили СМИ

12:46 17.02.2020 (обновлено: 13:14 17.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Анкара отправила в сирийский Идлиб очередную колонну с тяжелым вооружением, сообщило турецкое новостное агентство Anadolu.
По сообщению военных источников, 150 фур, груженных самоходными артиллерийскими установками, танками и БТР прибыли в район Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией для дальнейшей переброски в район наблюдательных пунктов в Идлибской зоне деэскалации.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
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"Сегодня одно, завтра другое". Эрдоган о недоверии к США по Сирии
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии не раз заявляло, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал немедленного отвода сирийских войск от турецких наблюдательных пунктов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Башар АсадВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Это должно расцениваться как вторжение на чужую территорию. Эрдоган берега попутал.
17 февраля, 13:18
Александр Логинов
8800001
Не надо путать! Никакой тут не может быть аналогии! В Донбассе нет ИГИЛо-подобных раковых опухолей, которых полно в Идлибе. Донбасс не обстреливает ударными беспилотниками украинские аэродромы, а Идлиб обстреливает Хмеймим. У тя что - глаз нет, что это не видишь? ИГИЛ из Идлиба международно признан террористической организацией, а Анкара ,зараза, этих террористов кормит оружием. Донбасс до сих пор международного статуса террористов НЕ получил!
17 февраля, 13:20
Валерий Камаев
8200002
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