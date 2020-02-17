Клишас прокомментировал идею МВД о внесудебной блокировке счетов

В России за десять лет изъяли из оборота более 400 тонн наркотиков

В России за десять лет изъяли из оборота более 400 тонн наркотиков

В целом сенатор поддержал проект документа, отметив, что акцент в нем сделан не только на пресечение незаконного распространения наркотиков и формирование системы защиты территории России от незаконного перемещения наркотиков через государственную границу, но и на профилактику наркопотребления.