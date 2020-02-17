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2020-02-17T12:45+0300
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Клишас прокомментировал идею МВД о внесудебной блокировке счетов
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РИА Новости

Клишас прокомментировал идею МВД о внесудебной блокировке счетов

12:45 17.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Предложение МВД о внесудебной блокировке банковских счетов требует дополнительного обсуждения, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
МВД России опубликовало ранее проект Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, в котором предложило ввести внесудебный механизм блокировки банковских счетов и электронных средств платежа по инициативе субъектов оперативно-розыскной деятельности.
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"Необходимо дополнительное обсуждение предложенного МВД России внесудебного механизма блокировки банковских счетов и электронных платежных средств по инициативе оперативно-розыскных органов", - сказал журналистам Клишас.
В целом сенатор поддержал проект документа, отметив, что акцент в нем сделан не только на пресечение незаконного распространения наркотиков и формирование системы защиты территории России от незаконного перемещения наркотиков через государственную границу, но и на профилактику наркопотребления.
"Такой подход позволит снизить не только предложение по незаконному приобретению наркотических средств, но и спрос на них", - считает он.
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Андрей КлишасМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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