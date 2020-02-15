МВД добивается блокировки счетов до суда в борьбе с наркооборотом

В качестве мер, направленных на снижение криминального использования электронных платёжных инструментов, проект концепции предполагает "принятие нормативной базы по введению внесудебного механизма блокировки банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа по инициативе субъектов оперативно-розыскной деятельности".

Кроме того предлагается установить административную ответственность для лиц, передающих эмитированные (выпушенные) на их имя финансовые инструменты третьим лицам, в случае установления фактов использования в преступной деятельности, в том числе в незаконном обороте наркотиков.