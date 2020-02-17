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Религия и мировоззрение
2020-02-17T18:31+0300
https://ria.ru/20200217/1564868406.html
Малофеев: надеемся, законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет
https://cdn25.img.ria.ru/images/156084/96/1560849647_0:147:3069:1873_1036x0_80_0_0_23ed7d80133d48eaf25286638e9bd40b.jpg
РИА Новости

Малофеев: надеемся, законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет

12:43 17.02.2020 (обновлено: 18:31 17.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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17 фев – РИА Новости. Во Всемирном русском народном соборе недеются, что законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет и поддержали идею закрепить приоритет Конституции РФ над международным правом, чтобы защитить традиционную семью, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора (главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси) Константин Малофеев.
"Мы надеемся, что после послания президента законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет. Сильнейшее заявление президента (закрепить приоритет российской Конституции над международным правом – ред.) направлено на защиту традиционной семьи", - сказал Малофеев.
По его словам, при обсуждении законопроекта о семейно-бытовом насилии, в ВРНС поняли, что "источником всех проблем стали международные конвенции, которые постоянно вступали в противоречие с нашим законодательством": в частности Европейская конвенция по правам человека.
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"Реальная аргументация сторонников законопроекта была такой: "что о нас скажут в Страсбурге". Мол, иностранные организации спрашивали, приблизились ли мы к их высоким стандартам "ювенальной семьи". А теперь будет что ответить - больше членство в международных организациях - не основание для изменения законодательства", - заявил Малофеев.
Он обратил внимание на то, что Европа, по его словам, отходит от "медицинской нормы": однополые браки и гендеры вместо двух полов "стали признаваться там правами меньшинств".
Представитель ВРНС привел в пример январскую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России как члену организации, а в которой "нашу страну призвали в том числе принять меры против нарушения прав представителей ЛГБТ".
"Если в России произойдет что-то подобное — унижение или дискриминация традиционной семьи, — мы сможем обращаться в Конституционный суд. Приведя Конституцию в соответствие с идеей народосбережения, мы приведем в соответствие с этой идеей все законодательство", - подытожил он.
Читайте полный текст интервью Константина Малофеева >>
Вахтанг Кипшидзе
4 февраля, 13:06Религия и мировоззрение
В РПЦ поддержали идею приоритета Конституции над международным правом
Ранее ВРНС предложил зафиксировать в преамбуле Конституции РФ брака как союза мужчины и женщины - эти предложения поддержали представители традиционных российских конфессий.
В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения России, которую также поддержали представители всех традиционных конфессий России. В документе предлагалось сделать народосбережение главным национальным приоритетом и ввести обширные меры поддержки семей с детьми. Всемирный
Русский Народный Собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью - заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Религия и мировоззрениеВРНСНовости - Религия и мировоззрениеКонстантин МалофеевРусская православная церковьРИА НовостиЕвропаРоссияОбщество
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