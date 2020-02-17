Малофеев: надеемся, законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет

17 фев – РИА Новости. Во Всемирном русском народном соборе недеются, что законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет и поддержали идею закрепить приоритет Конституции РФ над международным правом, чтобы защитить традиционную семью, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора (главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси) Константин Малофеев.

"Мы надеемся, что после послания президента законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет. Сильнейшее заявление президента (закрепить приоритет российской Конституции над международным правом – ред.) направлено на защиту традиционной семьи", - сказал Малофеев.

По его словам, при обсуждении законопроекта о семейно-бытовом насилии, в ВРНС поняли, что "источником всех проблем стали международные конвенции, которые постоянно вступали в противоречие с нашим законодательством": в частности Европейская конвенция по правам человека.

"Реальная аргументация сторонников законопроекта была такой: "что о нас скажут в Страсбурге". Мол, иностранные организации спрашивали, приблизились ли мы к их высоким стандартам "ювенальной семьи". А теперь будет что ответить - больше членство в международных организациях - не основание для изменения законодательства", - заявил Малофеев.

Он обратил внимание на то, что Европа, по его словам, отходит от "медицинской нормы": однополые браки и гендеры вместо двух полов "стали признаваться там правами меньшинств".

Представитель ВРНС привел в пример январскую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России как члену организации, а в которой "нашу страну призвали в том числе принять меры против нарушения прав представителей ЛГБТ".

"Если в России произойдет что-то подобное — унижение или дискриминация традиционной семьи, — мы сможем обращаться в Конституционный суд. Приведя Конституцию в соответствие с идеей народосбережения, мы приведем в соответствие с этой идеей все законодательство", - подытожил он.

Ранее ВРНС предложил зафиксировать в преамбуле Конституции РФ брака как союза мужчины и женщины - эти предложения поддержали представители традиционных российских конфессий.

В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения России, которую также поддержали представители всех традиционных конфессий России. В документе предлагалось сделать народосбережение главным национальным приоритетом и ввести обширные меры поддержки семей с детьми. Всемирный