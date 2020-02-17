В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Около десяти дней назад Ильина сбежала из инфекционной больницы имени Боткина. Сама Ильина утверждает, что анализы не выявили у нее коронавируса, но главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Бешкетова подала иск о принудительном возвращении на карантин. Третьим лицом в нем заявлено отделение полиции Петроградского района Петербурга, силами которого истец просит обеспечить доставку сбежавшей пациентки в стационар.

Теперь Ильиной придется соблюдать карантин в больнице минимум до 19 февраля, два ее анализа на коронавирусную инфекцию должны оказаться отрицательными.

Страхи/Ошибки Страх заболеть коронавирусом

Во время заседания сторона защиты заявляла несколько ходатайств, например о приобщении к делу результатов анализов пациентки из НИИ гриппа, отсутствия карантина по месту жительства Ильиной и так далее. Все они не были удовлетворены судом.

Адвокат Виталий Черкасов указал, что Ильина несколько раз сдавала анализы на коронавирус, но результатов все еще нет. Сама Ильина готова была сдать этот анализ даже в Новосибирске, где находится единственная в стране специализированная лаборатория, лишь бы не возвращаться в инфекционную больницу в Санкт-Петербурге.

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