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https://ria.ru/20200217/1564868153.html
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
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РИА Новости

В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку

12:40 17.02.2020 (обновлено: 14:56 17.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖительница Петербурга Алла Ильина в машине скорой помощи после заседания Петроградского районного суда
Жительница Петербурга Алла Ильина в машине скорой помощи после заседания Петроградского районного суда
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Около десяти дней назад Ильина сбежала из инфекционной больницы имени Боткина. Сама Ильина утверждает, что анализы не выявили у нее коронавируса, но главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Бешкетова подала иск о принудительном возвращении на карантин. Третьим лицом в нем заявлено отделение полиции Петроградского района Петербурга, силами которого истец просит обеспечить доставку сбежавшей пациентки в стационар.
Теперь Ильиной придется соблюдать карантин в больнице минимум до 19 февраля, два ее анализа на коронавирусную инфекцию должны оказаться отрицательными.
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Во время заседания сторона защиты заявляла несколько ходатайств, например о приобщении к делу результатов анализов пациентки из НИИ гриппа, отсутствия карантина по месту жительства Ильиной и так далее. Все они не были удовлетворены судом.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда
Адвокат Виталий Черкасов указал, что Ильина несколько раз сдавала анализы на коронавирус, но результатов все еще нет. Сама Ильина готова была сдать этот анализ даже в Новосибирске, где находится единственная в стране специализированная лаборатория, лишь бы не возвращаться в инфекционную больницу в Санкт-Петербурге.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1,77 тысячи, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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Обсудить 51
Алла ИльинаРаспространение нового коронавирусаСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Её не только на карантин, а посадить надо лет на 5-6. Хоть кто то представляет, что если вдруг она оказалась заражена. Убежав из карантина она подвергла сотни тысяч людей в Питере. Проехав только в одном метро она могла заразить сотни людей. А те в свою очередь, каждый тоже по несколько сотен. В итоге через неделю весь Питер был бы охвачен заразой. Если кто то ещё не понимает с чем столкнулось человечество, пускай почитают историю. В 18 году прошлого века испанка унесла миллионы жертв.
17 февраля, 13:13
Борис Исмаилов
160511574
Цирк или халатность со стороны властей, непонятно. На заседании суда никто, включая судью, не был в масках, в подтверждение этого есть фотографии в других статьях по этой новости. Анализы отрицательные, доказательства на руках, но девушка будет сидеть - абсурд. Создан очередной прецедент по ограничению свободы человека.
17 февраля, 13:08
Виталий Васин
1044213115
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