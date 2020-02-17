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В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

12:33 17.02.2020 (обновлено: 15:02 17.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал частным мнением высказывания судьи Константина Арановского о том, что СССР — "незаконно созданное государство".

"Существует такая практика публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза", — сказал Песков журналистам.

Ранее судья КС заявил, что Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Свое мнение он высказал в комментарии к постановлению КС по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий. По словам Арановского, реабилитацию жертв тех событий не нужно рассматривать как возмещение вреда, причиненного потерпевшему виновным лицом.
В Госдуме и Совете Федерации позицию судьи раскритиковали.
Михаил Емельянов
Вчера, 11:42
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В декабре 2019 года Конституционный суд обязал законодателей внести в правовое регулирование изменения, чтобы реабилитированные жертвы политических репрессий могли получить жилье при возвращении на прежнее место жительства.
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Конституционный суд РФДмитрий ПесковРоссияСССРПолитика
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