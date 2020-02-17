В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал частным мнением высказывания судьи Константина Арановского о том, что СССР — "незаконно созданное государство".
"Существует такая практика публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза", — сказал Песков журналистам.
Ранее судья КС заявил, что Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Свое мнение он высказал в комментарии к постановлению КС по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий. По словам Арановского, реабилитацию жертв тех событий не нужно рассматривать как возмещение вреда, причиненного потерпевшему виновным лицом.
В Госдуме и Совете Федерации позицию судьи раскритиковали.
В декабре 2019 года Конституционный суд обязал законодателей внести в правовое регулирование изменения, чтобы реабилитированные жертвы политических репрессий могли получить жилье при возвращении на прежнее место жительства.