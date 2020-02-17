Вышинский присоединился к акции в поддержку задержанных Ливией россиян

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский присоединился к бессрочной общероссийской акции в поддержку задержанных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.
В начале июля прошлого года СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан по обвинению "в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране". В Фонде защиты национальных ценностей заявляли, что оба сотрудника исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич говорил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
"Мы – участники акции – хотим добиться главного: освобождения российских граждан. Мы прекрасно понимаем, что они содержатся в неправовой ситуации, без предъявления обвинений. Совершенно вопиющая история, с которой нужно что-то делать. Максимальное привлечение внимания – один из способов добиться освобождения наших коллег", - заявил Вышинский на пикете у здания посольства Ливии в Москве.
Акция стартовала 13 февраля. Первым на пикет вышел президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
По словам Малькевича, на Берлинской конференции по Ливии в январе был принят всеобъемлющий документ, в 45-м пункте которого указано, что глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж обязуется немедленно отпустить всех незаконно удерживаемых граждан. Аналогичные письма с просьбой повлиять на Сарраджа, по его словам, были направлены генсеку ООН Антонию Гутеррешу и его спецпредставителю по Ливии Гассану Саламе.
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