Вышинский присоединился к акции в поддержку задержанных Ливией россиян

"Мы – участники акции – хотим добиться главного: освобождения российских граждан. Мы прекрасно понимаем, что они содержатся в неправовой ситуации, без предъявления обвинений. Совершенно вопиющая история, с которой нужно что-то делать. Максимальное привлечение внимания – один из способов добиться освобождения наших коллег", - заявил Вышинский на пикете у здания посольства Ливии в Москве.

По словам Малькевича, на Берлинской конференции по Ливии в январе был принят всеобъемлющий документ, в 45-м пункте которого указано, что глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж обязуется немедленно отпустить всех незаконно удерживаемых граждан. Аналогичные письма с просьбой повлиять на Сарраджа, по его словам, были направлены генсеку ООН Антонию Гутеррешу и его спецпредставителю по Ливии Гассану Саламе.