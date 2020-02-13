Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T12:16+0300
https://ria.ru/20200213/1564637900.html
В Москве началась акция в поддержку задержанных в Ливии россиян
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564644584_0:140:3072:1868_1036x0_80_0_0_0f995f5f7228976482262e62642afb2c.jpg
РИА Новости

В Москве началась акция в поддержку задержанных в Ливии россиян

10:28 13.02.2020 (обновлено: 12:16 13.02.2020)
452
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция в поддержку задержанных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана у посольства Ливии в Москве. 13 февраля 2020
Акция в поддержку задержанных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана у посольства Ливии в Москве. 13 февраля 2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Акция в поддержку задержанных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана у посольства Ливии в Москве. 13 февраля 2020
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Общероссийская акция в поддержку задержанных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана стартовала у посольства Ливии в Москве, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
В начале июля прошлого года СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан по обвинению "в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране". В Фонде защиты национальных ценностей заявляли, что оба сотрудника исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Малькевич говорил, что сотрудники Фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
"У посольства Государства Ливия в Москве стартовала общероссийская акция в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Очень удивительная и теплая реакция", - рассказал Малькевич.
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
24 октября 2019, 21:50
Глава ПНС Ливии заявил о необходимости освободить заключенных россиян
Он отметил, что весь день в среду и утром в четверг в штаб оргкомитета акции звонили и писали люди из разных городов страны, готовые приезжать и поддерживать соотечественников, в числе первых на пикет приехал депутат Госдумы Сергей Вострецов.
Как написал член ОП РФ в своём аккаунте в Telegram, на Шугалея и Суэйфана в Ливии оказывается серьезное психологическое давление.
"Мы хотим в очередной раз привлечь внимание международных организаций, правозащитных и официальных структур к ситуации в Ливии и добиться освобождения наших соотечественников.... Обращаю ваше внимание – это не митинг, это одиночный пикет! Контроль и регулирование будет осуществлять организационный комитет, чтобы все смогли высказать свою волю в рамках закона", - написал Малькевич.
На берлинской конференции по Ливии, состоявшейся в январе текущего года, как рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей, был принят всеобъемлющий документ, в 45-м пункте которого указано, что глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж обязуется немедленно отпустить всех незаконно удерживаемых граждан. Аналогичные письма с просьбой повлиять на Сарраджа, по его словам, были направлены генсеку ООН Антонию Гуттерешу и его спецпредставителю по Ливии Гассану Саламе.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
02:22
Небензя: РФ не уверена, что резолюция по Ливии будет жизнеспособной
1030012
Обсудить 1
Александр МалькевичГассан СаламеАнтониу ГуттерешTelegram (приложение)Госдума РФРИА НовостиМоскваЛивияООНРоссияОбщество
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу
Американские военнослужащие в Сирии
Эксперт прокомментировал конфликт американских военных и сирийцев
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после ЧП на заводе в Свердловской области
Зал судебных заседаний
Дело об убийстве пяти девушек в Ростовской области поступило в суд
Дрель
В Госдуме оценили идею о дополнительных "часах тишины"
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
Премьер Польши хочет посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154
Владимир Константинов
В Крыму оценили перспективы встречи глав стран СБ ООН на полуострове
Гарвардский университет
В США начали расследование против Гарварда и Йеля
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя: РФ не уверена, что резолюция по Ливии будет жизнеспособной
Григорий Карасин
Речь о восстановлении авиасообщения с Грузией не идет, заявил Карасин
Иракский парламент
Посольство анонсировало визит председателя парламента Ирака в Москву
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Посол сообщил, что Ирак не обращался к России по поводу покупки С-400
Телефоны в дежурной части ОВД
Два суда в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании
Санитарно-контрольный пункт в аэропорту Красноярска
В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
СМИ: США не могут найти посланника для переговоров с РФ по вооружениям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41В Сети появилась неизданная песня Виктора Цоя
15:41Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным
15:40В Перми при вспышке горючего на вертолетном заводе пострадал человек
15:39Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
15:36Мадрид приветствует переговоры с Лондоном о Гибралтаре после Brexit
15:36Путин назвал количество поступивших поправок серьезным вызовом
15:33"Сколково" не имело соглашений с Гарвардом и Йелем, заявили в фонде
15:31Кремль опубликовал заключительную часть архивных фотографий Путина
15:29Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
15:28В Иваново при столкновении трех автобусов пострадал человек
15:27ЕР обсуждает с Минздравом изменение медосвидетельствования водителей
15:25Накричавшая на таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте
15:21СК проверяет информацию об отравлении наркотиками в СИЗО Москвы
15:21Эксперт: россияне стали реже путешествовать из-за коронавируса
15:20В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
15:19В Японии подтвердили первый случай смерти от нового коронавируса
15:19Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
15:17В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
15:17Финляндия внесет коронавирус в список особо опасных болезней
15:16В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Лента новостейМолния