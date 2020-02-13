В Москве началась акция в поддержку задержанных в Ливии россиян

Акция в поддержку задержанных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана у посольства Ливии в Москве. 13 февраля 2020

Акция в поддержку задержанных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана у посольства Ливии в Москве. 13 февраля 2020

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Общероссийская акция в поддержку задержанных в Общероссийская акция в поддержку задержанных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана стартовала у посольства Ливии в Москве, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

В начале июля прошлого года СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан по обвинению "в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране". В Фонде защиты национальных ценностей заявляли, что оба сотрудника исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Малькевич говорил, что сотрудники Фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".

"У посольства Государства Ливия в Москве стартовала общероссийская акция в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Очень удивительная и теплая реакция", - рассказал Малькевич.

Он отметил, что весь день в среду и утром в четверг в штаб оргкомитета акции звонили и писали люди из разных городов страны, готовые приезжать и поддерживать соотечественников, в числе первых на пикет приехал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Как написал член ОП РФ в своём аккаунте в Telegram, на Шугалея и Суэйфана в Ливии оказывается серьезное психологическое давление.

"Мы хотим в очередной раз привлечь внимание международных организаций, правозащитных и официальных структур к ситуации в Ливии и добиться освобождения наших соотечественников.... Обращаю ваше внимание – это не митинг, это одиночный пикет! Контроль и регулирование будет осуществлять организационный комитет, чтобы все смогли высказать свою волю в рамках закона", - написал Малькевич.