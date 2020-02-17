Жириновский призвал дать главе Роспотребнадзора особые полномочия

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наделить главу Роспотребнадзора чрезвычайными полномочиями по закрытию учреждений и введению карантина в случае необходимости.
В понедельник в Госдуме проходят парламентские слушания на тему "Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Законодательное регулирование".
"Должно быть жесткое название - главный санитарный врач России с чрезвычайными полномочиями: закрыть учреждение, ввести карантин, задержать туристов, прекратить движение людей", - заявил Жириновский.