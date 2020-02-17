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Жириновский призвал дать главе Роспотребнадзора особые полномочия
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РИА Новости

Жириновский призвал дать главе Роспотребнадзора особые полномочия

12:10 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наделить главу Роспотребнадзора чрезвычайными полномочиями по закрытию учреждений и введению карантина в случае необходимости.
В понедельник в Госдуме проходят парламентские слушания на тему "Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Законодательное регулирование".
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"Должно быть жесткое название - главный санитарный врач России с чрезвычайными полномочиями: закрыть учреждение, ввести карантин, задержать туристов, прекратить движение людей", - заявил Жириновский.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ЖириновскийРоссия
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